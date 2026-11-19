Zverev si postup mezi nejlepší čtyři zajistil už po dvou vítězstvích. Nejprve si poradil s Jódarem a následně ve dvou setech zdolal také Sheltona. Ve čtvrtek tak bude hrát především o konečné první místo ve skupině, které mu zajistí výhodnější pozici pro semifinále. Pokud porazí Filse, ovládne skupinu bez ohledu na výsledek druhého utkání. O první příčku by přišel pouze v případě, že by s Francouzem prohrál a současně by Shelton podlehl Jódarovi.
Právě americký tenista má přitom postupovou matematiku poměrně komplikovanou. Pokud porazí Jódara a Zverev zvládne svůj zápas s Filsem, bude mít jistotu semifinále bez ohledu na počet odehraných setů. Sheltonovi může stačit také vítězství ve dvou setech v případě, že Fils porazí Zvereva 2:1. Pokud by však Američan zvítězil až ve třech setech a Francouz zároveň zvládl svého soupeře, do semifinále by postoupil Fils.
Francouzský tenista má překvapivě velmi dobrou výchozí pozici. Postup mu zajistí vítězství nad Zverevem, pokud současně Jódar porazí Sheltona. Pokud by Fils prohrál, stále nemusí být ze hry. Dokonce mu může stačit i porážka 1:2, jestliže Jódar uspěje proti Sheltonovi. V takovém případě by měl Fils lepší procentuální úspěšnost získaných setů než jeho konkurenti.
Nejmenší šance má Rafael Jódar, který na turnaji zatím nezískal ani jedno vítězství. Přesto ještě není definitivně vyřazen. Aby se španělský talent dostal do semifinále, potřebuje porazit Sheltona ve dvou setech a zároveň doufat, že Zverev stejným poměrem zdolá Filse. Pokud by Jódar zvítězil až ve třech setech, zatímco Zverev by uspěl 2:0, rozhodovala by mezi třemi hráči procentuální úspěšnost získaných gamů.
Čtvrteční program tak slibuje mimořádně napínavé vyvrcholení skupiny. Jistotu postupu má pouze Zverev, zatímco Shelton, Fils a Jódar budou bojovat o poslední volné místo. O tom, kdo doplní německého favorita v semifinále, mohou rozhodnout nejen samotná vítězství, ale také počet odehraných setů a v krajním případě každý jednotlivý game.