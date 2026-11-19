Shelton – Jódar 7:6, 7:5
Oba tenisté měli před začátkem prvního vzájemného utkání ještě šanci na postup ze skupiny Johna McEnroa. V lepší pozici byl s bilancí jedné výhry a jedné porážky Shelton. Ani on, ani Jódar však neměli v případě výhry jistý postup. O tom se rozhodne mezi už jistým postupujícím Alexanderem Zverevem a Arthurem Filsem.
Úvod utkání nabídl naprosto vyrovnaný a atraktivní souboj. Oba hráči výborně podávali, fanouškům nabízeli řadu pohledných výměn. První problémy na servisu měl v páté hře Shelton, oba brejkboly však dokázal vyřešit. Za stavu 5:5 prožil nepříjemnou situaci mladý Španěl, když po jedné z výměn nepříjemně podklouzl a obtížně se sbíral z kurtu. Za potlesku fanoušků ale v utkání bez viditelnějších problémů pokračoval.
O osudu první sady tak nakonec musel rozhodnout tie-break. I v něm se rozpoutala velká bitva. První setbol měl za stavu 6:5 Jódar, další příležitost měl za stavu 8:7. Ani jednou ale úspěšný nebyl. Shelton naopak využil za stavu 9:8 svůj druhý pokus a sadu získal za hodinu a deset minut 7:6.
Do druhého dějství vstoupil lépe finalista letošního US Open. Ve třetím gamu poprvé v zápase uspěl na příjmu, brejk potvrdil a vedl 3:1. Mladý Španěl se nenechal ztrátou prvního setu a brejku ve druhém zlomit. V osmé hře se i on dočkal, proměnil čtvrtý brejkbol a srovnal na 4:4.
Rozhodující moment zápasu tak přišel za stavu 5:5, kdy rodák z Atlanty sehrál skvělý game. Dlouhými returny dostal soupeře pod tlak, donutil ho k chybám a podruhé v zápase mu vzal podání. Jódar si poté nechal na kurt zavolat fyzioterapeuta, na výsledku zápasu ale už nic nezměnil. Shelton utkání bez problémů dopodával a po setech 7:6, 7:5 si zajistil druhé vítězství na Turnaji mistrů.
Shelton by mohl o účast v semifinále přijít za předpokladu, že Alexander Zverev prohraje ve svém závěrečném vystoupení ve skupině s Arthurem Filsem ve dvou setech.