ATP CHALLENGER 125 HELSINKY (Finsko), tv. povrch / hala
Dvouhra, osmifinále:
14:00 | Svrčina (4-ČR) – Travaglia (It.)
Čtyřhra, čtvrtfinále:
12:30 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Pereira/Winter (Portug./Šp.)
18:00 | Niklas-Salminen/Vrbenský (Fin./ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (4-/Pol.)
ATP CHALLENGER 125 MÉTY (Francie), tv. povrch / hala
Dvouhra, osmifinále:
12:30 | Donald (ČR) – Soonwoo Kwon (Korea)
ATP CHALLENGER 75 DRUMMONDVILLE (Kanada), tv. povrch / hala
Dvouhra, osmifinále:
18:30 | Bartoň (ČR) – Mayo (USA)
Čtyřhra, čtvrtfinále:
21:30 | Bartoň/Kašnikowski (ČR/Pol.) – Lammons/Smith (2-USA/Austr.)
ATP CHALLENGER 75 MONTEVIDEO (Uruguay), antuka
Dvouhra, osmifinále:
17:30 | Kolář (ČR) – Roca (Šp.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Dvouhra, osmifinále:
10:00 | Žoldáková (ČR) – Bolkvadzeová (Gruz.)
10:00 | Laboutková (ČR) – Rističová (4-Srb.)
13:00 | A. Kovačková (ČR) – Ponchetová (Fr.)
Čtyřhra, čtvrtfinále:
15:00 | Hejtmánková/Paszunová (ČR/Pol.) – Kučmová/Laboutková (2-ČR)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Dvouhra, osmifinále:
10:00 | Štruplová (5-ČR) – Serbanová (10-Kypr)
Čtyřhra, čtvrtfinále:
12:00 | Allenová/Bayerlová (2-Brit./ČR) – Andronicouová/Panagiotidouová (Kypr/Řec.)
ITF W35 ORLANDO (USA), antuka
Dvouhra, 1. kolo:
15:00 | Pulchartová (ČR) – Llewellynová (USA)
* bude se hrát i osmifinále
ITF M25 VALE DO LOBO (Portugalsko), tv. povrch
Čtyřhra, osmifinále:
16:00 | Fáček/Pánik (ČR) – Forcano/Izquierdo (1-Šp.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Dvouhra, osmifinále:
09:30 | Krejčová (ČR) – Horvitová (2-USA)
Čtyřhra, čtvrtfinále:
13:30 | Hagemanová/Krejčová (2-Niz./ČR) – Grekulová/Kapciaová (Ukr./Pol.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Čtyřhra, čtvrtfinále:
13:30 | Charvátová/Harajdová (ČR) – Alhusseinová Abdelová Azizová/Samirová (1-Egypt)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Čtyřhra, osmifinále:
10:30 | Böhnerová/Ševčíková (2-Něm./ČR) – Kenžibajevová/Yörüková (Kaz./Tur.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
ITF M15 ANTALYA (Turecko), antuka
Dvouhra, osmifinále:
07:30 | Černý (6-ČR) – Baum (ČR)
Čtyřhra, čtvrtfinále:
10:30 | Baum/Černý (1-ČR) – Oparnica/Yazdani (Srb./Írán)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Dvouhra, osmifinále:
09:30 | Gengel (1-ČR) – Ivanov (-)
Čtyřhra, čtvrtfinále:
Hrazdil/Lánik (2-ČR/SR) – De Jager/Paardekooper (Niz.) / bez boje
Pozn.: České časy začátků jednotlivých zápasů jsou pouze orientační, kompletní přehled na tenisportal.cz.