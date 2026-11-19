Hlavní události
08:05 – Laura Samson prožívá na akci WTA 125 v Chile další povedený turnaj. Osmnáctiletá Česka zvládla i druhý duel po třísetové bitvě a postoupila do čtvrtfinále. V osmifinále dorazila kanárem Španělku Arianu Geerlingsovou, kterou udolala 6:3, 2:6, 6:0, a oplatila jí měsíc starou porážku z finále na Mallorce. Česká naděje stále bojuje o premiérový posun do TOP 100, který si může zajisti v případě zisku titulu.
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15:09 – Dalibor Svrčina postoupil na challengeru v Helsinkách do čtvrtfinále. V osmifinálovém duelu si český reprezentant bez větších starostí poradil s Italem Stefanem Travagliou dvakrát 6:3 a o účast v semifinále si zahraje s vítězem duelu mezi Švýcarem Alexanderem Ritschardem a sedmým nasazeným domácím tenistou Otto Virtanenem.
14:46 – Matthew Donald dohrál na challengeru v Métách ve druhém kole. Český tenista, který se do turnaje dostal jako lucky loser, nestačil na favorizovaného Soonwoo Kwona z Jižní Koreje a podlehl po dvou vyrovnaných setech 4:6, 6:7.
14:07 – Carlos Alcaraz prožívá v závěru sezony nepříjemné chvíle. Během utkání s Daniilem Medveděvem na Turnaji mistrů ho začaly trápit problémy se zadním stehenním svalem a ve čtvrtek podstoupí magnetickou rezonanci. Ta rozhodne o jeho dalším působení v Turíně. Ve velkém ohrožení je navíc také jeho účast na blížícím se finálovém turnaji Davis Cupu. Více informací najdete v článku.
08:54 – Zamotaná skupina Johna McEnroea na Turnaji mistrů v Turíně pozná ve čtvrtek večer své postupující. Místo v semifinále má už jisté první hráč světa Alexander Zverev. Šanci mají ale také všichni tři zbývající hráči. Benu Sheltonovi nemusí stačit ani dvousetové vítězství nad Rafaelem Jódarem, naopak Arthuru Filsovi může stačit i třísetová porážka se Zverevem.
08:48 – Flavio Cobolli prožil na Turnaji mistrů mimořádně emotivní večer, na který nebude vzpomínat v dobrém. Italský tenista po porážce s Francesem Tiafoem přišel o naději na postup do semifinále a následně se během tiskové konference neubránil slzám. Přiznal, že ho konec zápasu velmi zasáhl, a označil ho za nejsmutnější utkání své kariéry. Více informací najdete v článku.
08:00 – Slovenka Renáta Jamrichová se ve středu po dlouhých 14 měsících vrátila na kurty. Vítězka dvou juniorských grandslamů ve dvouhře a bývalá světová jednička nastoupila na domácí půdě v Trnavě k prvnímu soutěžnímu zápasu od loňského září. S Ukrajinkou Anastasijí Sobolevovou sice prohrála 4:6, 3:6, ale neskrývala pocity štěstí a úlevy. "Jsem šťastná, v závěru už jsem se do toho dostávala. Takže jsem spokojená," uvedla pro slovenský Denník šport.