Cobolli má za sebou životní sezonu a poprvé v kariéře se kvalifikoval na Turnaj mistrů. Jeho tažení na domácí půdě v Turíně však probíhá způsobem, který si rozhodně nepředstavoval. Italský tenista ve středu večer podlehl Tiafoeovi jednoznačně 6:7, 0:6, prohrál i druhý duel ve skupině a přišel o šanci na postup do semifinále. Po utkání navíc nedokázal skrýt obrovské zklamání. Během tiskové konference se rozplakal a přiznal, že podobně bolestivou porážku ještě nezažil.
"Tohle je nejsmutnější zápas mé kariéry," přiznal emotivně italský tenista. Proti Američanovi začal lépe a rychle vedl o brejk. Náskok však neudržel a první set musel rozhodnout tie-break. V něm se dostal ke dvěma setbolům, ani jeden ale nevyužil a od té chvíle byl naprosto bez šance a ve druhé sadě schytal kanára.
"Snažím se jít za svým snem a zároveň si užívat tenis. Ve druhém setu se mi to ale nepodařilo. Cítil jsem na svých bedrech velkou tíhu. Nešlo ani tak o nervozitu nebo tlak, jednoduše jsem chtěl před fanoušky podat co nejlepší výkon," vysvětlil.
Následně odhalil také důležitý zdravotní faktor. Po nedávném zranění totiž stále není stoprocentně fit a během zápasů se potýká s výraznou únavou. "Během první hodiny jsem dokázal hrát na velmi vysoké úrovni, potom jsem ale začal cítit únavu. Už jsem se nedokázal po kurtu pohybovat tak snadno a fyzicky reagovat tak, jak jsem potřeboval. Něco podobného se mi stalo už v prvním zápase. Jsem z toho smutný," vysvětlil.
Velkou roli v jeho zklamání sehrála také skutečnost, že se turnaj koná v Itálii. Domácí publikum ho podporovalo a Cobolli měl velkou motivaci před svými fanoušky předvést co nejlepší výkony. "Hrát v Itálii je pro nás vždy náročné, je to velký sen. Je mi líto také fanoušků, kteří mě neustále podporovali. Jsem velmi zklamaný," uvedl.
Cobolli potvrdil, že jeho další program zůstává beze změn. V pátek ho čeká ještě atraktivní souboj s Carlosem Alcarazem a následně by měl reprezentovat Itálii na finálovém turnaji Davis Cupu. "Chybí mi zápasová praxe, ale mé vystoupení proti Alcarazovi ani účast v Davis Cupu nejsou ohroženy. Zahrát si proti Carlosovi je krásným zakončením této sezony. Doufám, že mu dokážu co nejvíce zkomplikovat život a předvedu dobrý výkon. Mohlo by mě to povzbudit před obdobím roku, které mám nejraději, tedy před Davis Cupem," uzavřel italský tenista.