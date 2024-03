Livesport Daily #216: Pohled na sexuální násilí ze strany sportovců se mění, říká expertka

Dani Alves (40) je vinen. Podle španělského soudu se dopustil znásilnění. Obětí má být jedna z návštěvnic nočního klubu v Barceloně. K incidentu došlo v poslední den roku 2022. O měsíc později soud rozhodl o vazbě, v ní strávil Alves déle než rok. Podle úřadů by při vyšetřování na svobodě hrozilo, že někdejší hvězda Barcelony uteče do rodné Brazílie a ta by svého hrdinu odmítla vydat. Alves by měl za mřížemi po vynesení rozsudku strávit ještě 4 a půl roku. Verdikt je zatím nepravomocný. Kauzu a její vyústění jsme probírali v dalším díle podcastu Livesport Daily s Alicí Němcovou Tejkalovou.

Podle španělské ministryně spravedlnosti je exemplární trest důkaz, že i opěvovaní sportovci nemohou mít neomezenou moc.

"Já bych nepoužila to slovo exemplární, protože pak se často na sociálních sítích objeví informace, jak by to celé bylo, kdyby nebyl tak ostře sledovaný, jestli to není proto, že je tak úspěšný sportovec," vysvětluje vedoucí katedry žurnalistiky na FSV UK a také děkanka fakulty, která se sportovní tématice věnuje dlouhodobě.

Podle ní jde ale o velmi důležitý – a do jisté míry – přelomový rozsudek. Naráží na praxi z minulých let, kdy se násilí na ženách, i to sexuální, ze strany sportovců bagatelizovalo. Podle ní jsou známy spousty případů hlavně z americké NFL nebo NBA, které skončily mimosoudním vyrovnáním a na následné kariéře sportovců se to téměr neodrazilo ani jako reputační šrám. V tom vnímá v poslední době tu největší změnu a připomíná případ útočníka Manchesteru United Masona Greenwooda, který se měl dopustit násilí na své přítelkyni. Před soudem sice obstál, vedení United ho ale po provedení vlastního šetření vyřadilo z kádru.

"Já rozumím tomu, proč to pro ně byl problém. Tehdy se na veřejnosti objevila fotografie zmlácené ženy a v takovou chvíli nechcete, aby takový člověk byl příkladem pro mladé sportovce," dodává Němcová Tejkalová.

Během bohaté a dlouhé kariéry získal Alves přes 40 trofejí. S Barcelonou vybojoval šest titulů a třikrát vyhrál Ligu mistrů. Za sebou má také angažmá v Seville, Juventusu, Paris St. Germain nebo Sao Paulu. 126 zápasů odehrál i za brazilskou reprezentaci. Po vypuknutí skandálu přišel o angažmá v mexickém klubu UNAM Pumas.

Livesport Daily #216: Pohled na sexuální násilí ze strany sportovců se mění, říká Alice Němcová Tejkalová Livesport

