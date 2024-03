Livesport Daily #217: Pětiletý plán pomůže menším klubům, liga bude pro mladé, říká Hajný z LFA.

Nejvyšší fotbalová soutěž v Česku zažívá sezonu s rekordním diváckým zájmem. Stadiony se plní na Spartu a Slavii, ale nejpopulárnější sport táhne i u jiných klubů. A tak je možná čas posunout image ligy zase o kousek dál. Alespoň si to řekli na Ligové fotbalové asociaci, která v těchto dnech představí strategickou vizi svého marketingu a komunikace na dalších pět sezon. Jak tento v českém sportu unikátní dokument vznikal a co je jeho obsahem, o tom v podcastu Livesport Daily hovořil obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

“Je to něco, co by měl udělat každý sport, který přemýšlí v dlouhodobém horizontu,” říká o novém marketingovém plánu Daniel Hajný. “Uzavřeli jsme novou smlouvu na mediální práva na pět let, na stejnou dobu bude vytendrován nový generální partner ligy. Takže pětiletá časová osa dává smysl. Chceme jít směrem společně s kluby, a proto musíme vědět, kam ten směr vede a co všechno chceme po cestě zvládnout. Je to strategie, která má být určitým rámcem. Ale je dobře, že vznikl ve spolupráci s kluby a jsme v tom všichni zajedno,” je přesvědčený Hajný.

“Zaměřili jsme se na několik oblastí, které bychom chtěli zlepšit. Už se nám daří přinášet do klubů víc peněz, další věc je lepší prezentace ligy na našich kanálech i v televizním vysílání. Zároveň chceme pomoci menším klubům k tomu, aby se nůžky mezi nimi a velkokluby nerozevíraly. Čeká nás v tom ještě spousta práce, aby vedení všech klubů pochopila, že marketing má v dnešní době smysl. Ideálně chceme přenášet sportovní motivaci ze hřiště i do této oblasti, aby i menší kluby chtěly soupeřit alespoň v některých oblastech marketingu s těmi velkými,” dodává Hajný.

Celá strategie vznikla na základě analýzy, která mimo jiné ukazuje, že liga se musí při získávání nových fanoušků jednoznačně zaměřit na mladé fanoušky. “Těch variant je několik. Zvažujeme třeba spuštění programu LFA Kids, kde bychom přes videoobsah, gamingový a zážitkový obsah cílili na ty nejmenší. Liga může vytvářet obsah o tom, jak se fotbal hraje, aby to malé děti vůbec zaregistrovaly. Jsme v tom už aktivní teď, objíždíme první stupně škol a vysvětlujeme jim, co je fotbal a že tu máme ligu. Tak v budoucnu tenhle prvek chceme posílit,” slibuje Hajný větší zaměření na potenciální dětské fanoušky.

