"Odlétáme do Boloni a v úterý to vypukne. Těším se na to moc. Samozřejmě konec sezony, dovolená klepe na dveře, ale já týmové akce miluju. Jedeme s nejvyššími ambicemi a pro to nejcennější," řekl Menšík.
Rodák z Prostějova se zranil na konci října. Ve Vídni se v závěru utkání 2. kola s Francouzem Adrianem Mannarinem uhodil do zadní části hlavy, poté prohrál 4:6, 5:7 a odhlásil se i z dalšího turnaje v Paříži. Nyní je ale v pořádku a dnes absolvoval také charitativní exhibici v Prostějově.
"Celý týden už trénuju naplno. Mám další týden k dobru, přípravy je víc než dost. Ve Vídni to byl trochu nešťastný pád, potřeboval jsem se z toho otřepat. Za pár dní jsem byl v pohodě, ale nějaký čas to chtělo," uvedl Menšík.
Čeští tenisté odcestují do Boloni ve čtvrtek. Vedle Menšíka jsou v týmu kapitána Tomáše Berdycha také Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Češi postoupili do finálové fáze po zářijovém domácím vítězství ve druhém kole kvalifikace nad výběrem USA. Američany porazili v pražské O2 areně 3:2 na zápasy.
"Jirka Lehečka je v týmu delší dobu, jsem mladší, ale Davis Cup hraju třetí čtvrtý rok. V Praze jsem si to zahrál v pozici jedničky, ale každý má svou roli. Potřebujeme hlavně body, abychom postoupili," podotkl Menšík.
Hlavní oporou kanadského týmu bude sedmnáctý hráč světa Félix Auger-Aliassime, chybět naopak budou Denis Shapovalov a Gabriel Diallo. Pětičlennou nominaci doplnili Alexis Galarneau, Liam Draxl, Keegan Rice a deblista Duncan Chan. Vítěz utkání narazí v semifinále na lepšího z dvojice Itálie - Jižní Korea.
"Hraje se to formátem na dva vítězné zápasy a může se stát cokoliv. Mají tam Félixe, který patří k nejlepším hráčům světa. Bude to vyrovnané. My máme ale zkušenosti z předchozích let a uvidíme, co nás bude čekat," doplnil Menšík.