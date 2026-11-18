Alcaraz – Medveděv 6:2, 6:4
7:3. Taková byla vzájemná bilance Alcaraze a Medveděva před dalším střetem na Turnaji mistrů. Úvod zápasu se nesl v naprosto vyrovnaném duchu. Medveděv výborně podával a bez problémů držel s favoritem krok. Postupem času však začal přebírat aktivitu favorit. Na agresivně hrajícího Medveděva dokázal reagovat stejnou zbraní. Skvělým pohybem navíc nutil soupeře k dalším úderům a tím pádem i chybám.
Alcaraz byl vynikající především na returnu. V následujících dvou gamech na příjmu dovolil ruskému tenistovi jen dva míče. Sám byl na podání bezchybný a první sadu získal po excelentním výkonu za 32 minut 6:2. Rodák z Murcie si v prvním setu připsal po prvním podání 70 % vyhraných výměn, paradoxně úspěšnější byl po druhém servisu, kdy získal 75 % výměn.
Sedminásobný grandslamový šampion vstoupil výborně i do druhé sady. Medveděv marně hledal na precizně hrajícího soupeře zbraň. Ztratil i první dvě hry druhého setu, celkem tak prohrál šest gamů v řadě, a prohrával už 0:2. Až poté Medveděv přerušil mizernou sérii čistou hrou na svém podání a snížil na 1:2.
Za tohoto stavu si Španěl na kurt vyžádal fyzioterapeuta, po krátkém ošetření levého přitahovače bez viditelnějších problémů pokračoval ve hře. Rodák z Moskvy neměl v dalším průběhu problémy udržet si podání, zároveň se ale nedostával k žádné možnosti ani na returnu, a to Alcarazovi stačilo.
Španělský tenista si tak po setech 6:2, 6:4 připsal i druhé vítězství ve skupině Ivana Lendla. Jeho posledním soupeřem ve skupině bude Ital Flavio Cobolli, Medveděv se na závěr utká s Francesem Tiafoem.