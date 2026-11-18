WTA 125 COLINA (Chile), antuka
Dvouhra, osmifinále:
23:30 | Samson (2-ČR) – Geerlingsová (Šp.)
ATP CHALLENGER 125 MÉTY (Francie), tv. povrch / hala
Dvouhra, 1. kolo:
12:30 | Donald (ČR) – P. Martínez (8-Šp.)
ATP CHALLENGER 125 HELSINKY (Finsko), tv. povrch / hala
Čtyřhra - osmifinále:
18:00 | Niklas-Salminen/Vrbenský (Fin./ČR) – MacKinlay/Nedunčežijan (Brit./Indie)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Dvouhra, 1. kolo:
10:00 | Hejtmánková (ČR) – Stuseková (Něm.)
10:00 | Žoldáková (ČR) – Curmiová (6-Malta)
11:30 | Laboutková (ČR) – Husárová (SR)
14:30 | Sedláčková (ČR) – Stojsavljevicová (Brit.)
Čtyřhra, osmifinále:
16:00 | Hejtmánková/Paszunová (ČR/Pol.) – Chomucjanská/Kulikovová (-/Fin.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Dvouhra, 2. kolo:
12:30 | Štruplová (5-ČR) – Lovričová (Slovin.)
ITF W35 ORLANDO (USA), antuka
Dvouhra, finále kvalifikace:
16:00 | Pulchartová (11-ČR) – Fetecauová (3-Rum.)
* bude se hrát i 1. kolo hlavní soutěže
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Dvouhra, 1. kolo:
12:30 | Krejčová (ČR) – Djafariová (Něm.)
Čtyřhra, osmifinále:
14:00 | Benešová/Ehrenbergerová (ČR) – Fernándezová/Rootsová (3-Mex./Est.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Dvouhra, 1. kolo:
09:00 | Ševčíková (ČR) – Türkmenová (Tur.)
Čtyřhra, osmifinále:
12:00 | Böhnerová/Ševčíková (2-Něm./ČR) – Kenžibajevová/Yörüková (Kaz./Tur.)
ITF M15 ANTALYA (Turecko), antuka
Dvouhra, 1. kolo:
07:30 | Černý (6-ČR) – Basile (Belg.)
Čtyřhra, osmifinále:
12:00 | Baum/Černý (1-ČR) – Fabre/Maute (Fr./Něm.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Dvouhra, 1. kolo:
10:30 | Gengel (1-ČR) – Manukyjan (-)
12:00 | Hrazdil (ČR) – Mabrouk (Egypt)
Pozn.: České časy začátků jednotlivých zápasů jsou pouze orientační, kompletní přehled na tenisportal.cz.