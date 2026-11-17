Zverev – Shelton 6:2, 7:6
Zverev vyhrál všech šest předchozích soubojů se Sheltonem a do reprízy nedávného finále US Open měl ten nejlepší možný vstup. Německý favorit vůbec nekazil a naopak jeho americký soupeř od stavu 30:30 udělal dvě nevynucené chyby po sobě a hned v úvodním gamu ztratil podání.
Zatímco Zverev si uhájil servis čistou hrou a zvýšil na 2:0, Shelton měl dál ve výměnách velké potíže držet krok a z náskoku 40:15 čelil brejkbolům. Američan si s oběma hrozbami poradil dělovým podáním, dlouhý game získal na svou stranu a dostal se na výsledkovou tabuli.
Shelton se vzápětí překvapivě dostal ke dvěma brejkbolům v řadě. Zkazil však return, Zverev si následně pomohl podáním a ztrátu náskoku brejku nepřipustil. Trápení Američana na servisu pokračovalo a soupeři nabídl sérii tří brejkbolů. Shelton byl blízko k tomu, aby srovnal na shodu, jenže další laciná chyba znamenala manko 1:4 o dva brejky.
Zverev si už nenechal takto luxusní náskok vzít a žádné zdramatizování úvodního dějství nepřipustil. Aktuální lídr žebříčku byl i nadále ve všech směrech lepším hráčem na kurtu a set získal za 40 minut snadno 6:2.
V úvodu druhé sady se Shelton zlepšil na servisu a se světovou jedničkou dokázal držet krok. Američan si častěji pomáhal přímými body z podání a na konto si připsal dalších pět es. I Zverev byl však naprosto suverénní. Na servisu zaznamenal dokonce čtyři čisté hry v řadě a po celkově desátém esu srovnal na 4:4.
Jako první se k brejkbolům dostal Zverev. Shelton však obě šance soupeře smazal, a i díky dalším dvěma esům game otočil. Přes shodu musel Američan i v následující hře na podání, situaci ale opět ustál a zajistil si tie-break.
Zverevova šňůra vyhraných bodů na servisu ve druhém setu se zastavila na čísle 23. Shelton těsně před zkrácenou hrou trefil vítězný return a uhrál první bod na příjmu v tomto dějství.
V tie-breaku se první do vedení o minibrejk dostal Zverev a po nevynucené chybě soupeře z forhendu vedl 3:1. Američan ale reagoval celkově 15. nechytatelným servisem, přidal vítězný return z bekhendu a vyrovnal. Zverevovi ale daroval opět bod na svém podání chybou z forhendu. Němec si dalším esem vypracoval dva mečboly. Hned ten první proměnil po famózním forhendovém prohozu.
Po hodině a 34 minutách tak mohl slavit druhé vítězství ve skupině bez ztráty setu a Sheltona porazil i v sedmém vzájemném duelu. Zverev tak potvrdil, že se mu proti levou rukou hrajícím soupeřům náramně daří. Zároveň si jako první na letošním Turnaji mistrů zajistil postup do semifinále.