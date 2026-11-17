Fils – Jódar 4:6, 6:2, 6:2
Šance před zápasem byly naprosto vyrovnané a dalo se očekávat, že souboj debutantů mezi Filsem a Jódarem rozhodne až třetí set. Na tento scénář skutečně došlo, nicméně poslední dvě dějství napínavý průběh rozhodně nenabídla.
Až do stavu 4:5 byl Fils na svém servisu neprůstřelný a Jódar musel likvidovat celkem tři brejkboly. Španěl všechny hrozby vyřešil snadno, ale jeho francouzský protivník naopak v desáté hře selhal.
Fils sehrál velmi slabý game na podání, Jódar ho při setbolu donutil k chybě a šel po výsledku 6:4 do vedení. Francouz ztrátu setu, ve kterém byl dlouho o trochu lepším hráčem, těžce nesl a málem to odnesla i raketa.
Další dva sety měly naopak jednoznačný průběh. Jódara začala trápit zřejmě nevolnost, hodně chyboval a při skóre 1:4 prohrával už o dva brejky. Španělský mladík, který na začátku sezony figuroval až ve druhé stovce žebříčku, se poté nechal ošetřovat a vzal si léky.
Ty mu sice nejspíš pomohly, ovšem Fils si svou převahu na kurtu držel. Luxusní náskok ve druhé sadě dotáhl do konce a už v úvodu rozhodujícího dějství využil obrovské chyby Jódara za stavu 1:1 a 30:30. Následně proměnil hned první brejkbol vítězným forhendem po čáře.
Fils si kromě zmíněného desátého gamu v prvním setu celý zápas hájil podání velmi snadno a žádné komplikace ve zbytku utkání nepřipustil. Jódar se ještě snažil vzdorovat, nicméně byl příliš pasivní, na returnu se vůbec nedokázal prosadit a o servis přišel ještě jednou.
Zatímco Fils vítězstvím v tomto souboji debutantů na Turnaji mistrů výrazně zvýšil své šance na semifinále, Jódar může už večer přijít o možnost postupu ze skupiny.
Španěl bude fandit svému přemožiteli z úvodního zápasu Alexanderu Zverevovi. Pokud totiž světová jednička prohraje souboj s Benem Sheltonem, Jódar bude z bojů o semifinále vyřazen.