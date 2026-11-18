"Tak to je prostě legenda," prohlásila o Siniakové bývalá profesionálka Koukalová v posledním letošním dílu tenisové talk show KANÁR+ na televizní stanici CANAL+ Sport. Zároveň připomněla, že cestu za triumfem výrazně ovlivnila úvodní porážka s italskou dvojicí Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová. Právě s ní se Siniaková a Townsendová následně utkaly také ve finále, tentokrát však dokázaly soupeřky přehrát a získat jeden z nejcennějších titulů.
Česko-americký pár tak završil mimořádně úspěšnou sezonu. Už na letošním US Open totiž Siniaková s Townsendovou zkompletovaly kariérní grandslam a v Indian Wells přidaly další prestižní triumf, který jim ve společné sbírce dosud chyběl. Letos získaly celkem šest trofejí a udržely si stoprocentní finálovou bilanci.
Výkony české deblové specialistky okomentovala také Šafářová. Podle ní už samotný pohled na Siniakové dosavadní kariéru zaslouží obrovský obdiv. "Jedině klobouk dolů. Říct, co ona má za sezonu a kariéru vůbec už teď, když se ohlédne zpátky. Kdyby dnes skončila, tak už je to geniální úplně. A je pořád relativně mladá, takže si myslím, že spoustu takových úspěchů může uhrát," ocenila bývalá světová jednička.
Šafářovou navíc mimořádně baví samotný způsob, jakým Siniaková hraje. "Mně se jako deblistka líbí strašně moc, její hra, jak to vidí. A pořád se zapomíná, jak je výbornou singlistkou," upozornila. "Možná jedině bych jí dala více kreditu, protože si myslím, že si ho zaslouží. Ty debly možná nejsou tak vidět jako singly, ale to, co ona tam dokazuje, to je status absolutní superhvězdy," zdůraznila.
Na závěr vyzdvihla také dlouhodobou výkonnost české reprezentantky. "Vidíme u spousty hvězd ty vzestupy a pády, ale ona vlastně furt drží tu linii a je obrovská bojovnice," uzavřela. I to je důvodem, proč Siniaková letošní sezonu ukončila už pošesté jako světová jednička a překonala tak rekord Martiny Navrátilové.