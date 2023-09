Apollo před Oktagonem 46: Čeká nás velký zápas. Grabinski je skvělý bojovník

Už v sobotu se Leandro Silva (37) utká na turnaji Oktagon 46 ve Frankfurtu Marcelem Grabinskim (31). Apollo, jak se brazilskému bojovníkovi přezdívá, bude vedle německého zápasníka čelit rovněž domácímu publiku.

O šest let starší Brazilec bude chtít ve vyprodané frankfurtské hale zúročit své letité zkušenosti, které nasbíral také v UFC. "Grabinski je skvělý bojovník a ve Frankfurtu nás čeká velký zápas," nechal se slyšet Apollo.

Přítomnost v UFC, organizaci, po které touží většina bojovníků, byla pro brazilského bojovníka velmi cenná. Momentálně se však Silva soustřední na německou misi. "Oktagon je už teď jednou z největších organizací na světě. Mluvíme o skvělých bojovnících, kteří jsou součástí scény MMA. Každý z nich má svou hodnotu," dodal Apollo, který se ve volném čase baví s kytarou nebo cavaquinho v ruce.

Silva doufá, že si uvnitř oktagonu udrží pověst "tvrdého ranaře", který od svých soupeřů přijme opravdu hodně. Apollo se tradičně nenechá snadno porazit, jeho soupeři musí tvrdě bojovat, aby ho skolili. Jeho porážky, pokud k nim tedy dojde, jsou spíše na body než knockoutem.

"Tvrdě trénuji, abych všechny své zápasy ukončil knockoutem nebo finišem. Vím, že na to mám, a stále se snažím zlepšovat. Myslím, že je to proto, že když jsem byl malý, kopl mě kůň do čelisti," objasňuje Brazilec, proč tolik vydrží.

Apollo má v MMA pověst tvrdé brady. Oktagon

Apollo se stejně jako mnoho dalších bojovníků přestěhoval do Spojených států, aby se zdokonalil v technice. A čas ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. "Přestěhoval jsem se do USA, abych se naučil nové věci, poznal nové techniky a nové parťáky. Šlo mi o to, abych se dostal ze své komfortní zóny. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. ATT je nejlepší tělocvična na světě a je mi ctí, že tam mohu trénovat a reprezentovat ji," dodal.