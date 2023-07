Sbohem, Štvanice. Rozlučka Oktagonu s místem, kde roky ohromoval, byla plná emocí

Zápasy plné emocí i krve v kleci, pestrý doprovodný program a unikátní venkovní prostředí. To byly hlavní taháky Oktagonu na pražské Štvanici. Od roku 2017 celkem sedmkrát bojovníci z celého světa nalákali tisícovky diváků na tribuny chátrajícího tenisového stadionu. O víkendu to bylo naposledy.

To rozhodnutí nevrátit se na kultovní místo poosmé je prý nezvratné. Důvodů je několik. Ty hlavní: peníze a technické zabezpečení.

"Nedává nám to smysl byznysově. Vždyť pronájem stojí stejně jako O2 arena, kam se vejde mnohem více lidí," říká šéf Oktagonu Ondřej Novotný. "A pak se bojíme, co se stane, kdy něco někde zkratuje. Nechceme hazardovat," dodává. I proto byl zejména sobotní večer pořádně emotivní. A zdaleka nešlo jen o samotné zápasy, které tradičně zvedaly diváky ze sedaček. I drsné potetované chlapy dojala slova Novotného během přestávkového projevu mířená k parťákovi Pavolovi Nerudovi a rodině.

Šéf Oktagonu Ondřej Novotný Oktagon

Nebyl by to snad ani Oktagon, aby si na rozlučkový "tuplák" v podobě dvou večerů po sobě nepřipravili organizátoři něco speciálního. V pátek to třeba bylo vážení přímo na stadionu uprostřed show. Dvě desítky zápasníků ze soboty se ukázaly fanouškům dvakrát, jednou v roli, kterou řada příchozích ještě neviděla.

A nebyla by to nejznámější domácí MMA organizace, aby nebyl vymyšlený plán, kam sport lákající široké spektrum diváků posunout zase dál. Po expanzi do Německa a naplánované do Anglie je tu další velká výzva –⁠ fotbalový stadion.

Bude Karlos Vémola po Štvanici zápasit i na fotbalovém stadionu? Oktagon

"Jednoho dne na něm opravdu budeme, a pokud to má být důvod, proč bychom měli posunout náš zápas s Attilou, beru to," přemítal Karlos Vémola, který by právě v novém atraktivním prostředí mohl znovu nastoupit proti slovenskému konkurentovi Attilovi Véghovi, s nímž prohrál v památném zápase v O2 areně na konci roku 2019 a touží po odvetě.

Ať už to bude se soubojem velkých rivalů, nebo bez něho, Oktagon udělá další velký krok k tomu, aby byl největší evropskou MMA organizací.