Vémola versus "ajťák". V Oktagonu dojde na zápas dvou světů, které se nikdy neměly potkat

V hlavním taháku bratislavské akce Oktagon 47 se v sobotu proti sobě postaví dva protipóly. Na jedné straně úřadující šampion polotěžké váhy Karlos Vémola (38), proti němu držitel "prozatímního titulu" Pavol Langer (32) z Košic.

Organizace zápas prezentuje jako souboj dvou světů, které se nikdy neměly potkat. A skutečně není daleko od pravdy, neboť Vémola je v Česku prvotřídní celebritou, která už dávno přerostla úroveň MMA. Informace z jeho osobního života pravidelně zdobí titulní stránky různých časopisů. Na Instagramu ho v současnosti sleduje více než 350 tisíc lidí. Být středem pozornosti mu víc než vyhovuje.

Pohled na Langerův profil na Instagramu skýtá značný rozdíl. Něco málo přes 6000 "followerů" vypovídá o životní filozofii, kterou skromný rodák z metropole východního Slovenska vyznává. Nepotrpí si na velkohubá prohlášení a PR nepatří k jeho silným stránkám. "To, co se mi honí hlavou, je, že člověk přemýšlí o tom, čím vším si prošel kvůli tak velkému zápasu, a o cestě, která ho dovedla až sem. Je to také zodpovědnost vůči lidem, kteří mi fandí," prozradil Langer exkluzivně pro Flashscore News a nezapřel svou pověstnou skromnost.

Kromě úspěšné kariéry v MMA pracuje Langer v IT sektoru. Oktagon MMA

Dvaatřicetiletý bojovník je tak trochu fenoménem, v oktagonu se pohybuje od samého začátku. Svůj premiérový zápas v organizaci absolvoval na prvním turnaji v prosinci 2016, ale nikdy se o něm příliš nemluvilo. Po triumfech nad favorizovaným duem Rafael Xavier, Alexander Poppeck však vybojoval prozatímní mistrovský pás ve welterové váze, který může proti Vémolovi proměnit v "opravdovou" titulovou šanci.

"Nedokážu říct, co ode mě mohou lidé očekávat. Nerad dělám takové předpovědi. Vím, že jsem natrénoval, jak nejlépe jsem uměl. Věřím, že v Bratislavě do sebe všechno zapadne a ukážu, co ve mně je. Očekávám, že atmosféra bude silná. Bude to v hlavním městě, hodně kamarádů a známých mi psalo, že mě přijedou podpořit. Pokud mi budou fandit jen tito lidé, bude to pro mě velký zážitek," odpověděl Langer na otázku, co očekává od svého vystoupení na zaplněném Zimním stadionu Ondreje Nepely.

Je jedním z mála bojovníků MMA, kteří se mohou pochlubit vysokoškolským vzděláním, neboť je absolventem Technické univerzity v Košicích. V současné době pracuje v IT sektoru a do práce dojíždí městskou hromadnou dopravou. "Skloubit práci a trénink je někdy obtížné, zejména pokud jde o čas. Před prací trénuji sílu a vytrvalost, protože to zvládám sám. Po práci většinou trénuji se svými skvělými sparingpartnery," prozradil.

Staredown Vémoly a Langera během turnaje na Štvanici. Oktagon MMA

Čelí Langer zvídavým otázkám kolegů v práci? Pracovat s člověkem, který se za pár dní utká s jedním z nejslavnějších bojovníků v historii česko-slovenské MMA scény, není úplně běžné... "Co se týče otázek, kolegy to moc nezajímá. Rozhodně nejsem za hvězdu, berou mě takového, jaký jsem, a že tenhle sport ke mně patří."

Zápas poutá pozornost také proto, že mu předchází "vážnost". MMA je často známé "thrashtalkem" a různými jízlivými výroky, ty však tentokrát chybějí. Vémola se dokonce nechává slyšet, že se k němu Langer chová s respektem, takže mu to oplácí. Následně několikrát v médiích vyzdvihl jeho kvality.

Po Vémolově duelu s outsiderem Lucasem Alsinou se na pražské Štvanici ozývalo z publika mohutné bučení, ovšem Langer vstoupil do klece a veřejně se kolegy zastal. "Ukázal, že bojuje i v situacích, kdy se mu to nehodí. Lidé by neměli zapomínat, kdo je Karlos Vémola, a neměli by na něj bučet. Je to stále matador domácí scény. Nezaslouží si to, dělá to pro vás," vynadal fanouškům téměř dvoumetrový Slovák.

Měření sil s Vémolou pro něj znamená hodně. "Je to pro mě velká pocta, zvlášť když se mluví o konci jeho kariéry. Jsem moc rád, že budu moci ještě bojovat s takovou osobností našeho sportu." Langer zkrátka vyznává styl fair play a urážky či shazování soupeře mu jsou cizí. I proto bude v Bratislavě jasným favoritem publika, které by ho rádo vidělo triumfovat.