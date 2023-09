Silent Killer je zpět. Neporažená máma Szabová se po dvou letech vrací do Oktagonu

Čtyři profesionální zápasy, čtyři výhry. Slovenská bojovnice Lucia Szabová (26) drží v organizaci Oktagon MMA stoprocentní bilanci. Od jejího posledního zápasu v kleci uplynuly dva roky, už 7. října se ale na turnaji s pořadovým číslem 47 v Bratislavě vrátí do kolotoče bojových sportů.

Silent Killer, jak zní její přezdívka, byla v minulosti největším talentem ženské MMA scény na Slovensku. Její kariéru však přerušily mateřské povinnosti, a tak tvrdé zápasy v oktagonu vyměnila za péči o malou dcerku. I během přestávky se však udržovala ve formě a na sociálních sítích zveřejňovala fotografie z tréninků.

Nyní nastal čas vrátit se do boje. Turnaj na Zimním stadionu Ondreje Nepely před domácím publikem jí k tomu poskytuje ideální příležitost. Lucie Szabová bude čelit první výzvě v podobě Švédky Alexandry Andersrodové a půjde o zápas "undeground".

"Ostrá bojovnice s nabroušenými koleny a lokty má za sebou přes 30 zápasů v kickboxu a muay thai. V souboji se Szabovou může pomstít svou krajanku Cornelii Holmovou, kterou Silent Killer porazila ve svém posledním duelu před dvěma lety," propaguje organizace měření sil na sociálních sítích.

"Trénuji, co to jde, energie navíc mi moc nezůstává. Ale mám to vlastně asi ráda, že do toho dávám všechno. Pak už si jen užívám zápas," napsala Szabová na svém Instagramu.

Hlavním lákadlem Oktagonu 47 bude titulový souboj mezi Karlosem Vémolou a Pavlem Langerem. Pozornost poutá i zápas legendárního Ivana Buchingera s mladým Čechem Jakubem Tichotem, který ho dlouhodobě vyzýval.

Karol "Bomby" Ryšavý se pokusí zdolat dvojku žebříčku lehké váhy Mateusze Legierského a o další česko-slovenský souboj se postarají Robert Pukač a Matouš Kohout. Debut v oktagonu si odbude jednadvacetiletá Veronika Smolková z Revúce, která hájí barvy banskobystrického Dracula Gymu.