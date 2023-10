Vémola vs. Langer. Rekordní KO na Oktagonu v Bratislavě

Kdekdo už Karlose Vémolu (38) posílal do zápasnického důchodu, on ale v sobotu v noci ukázal, že má světu MMA stále co nabídnout. Slovenského soupeře Pavola Langera (30), jemuž fandila na Oktagonu 47 vyprodaná hala v Bratislavě, knokautoval za sedm vteřin. Připomeňme si, jak další slavná chvíle Terminátora, jak se veteránovi přezdívá, probíhala pohledem fotografů.

Fight. Slovenský obr Langer se nestihl ani pořádně rozkoukat, než se do něj Vémola na první pohled bezhlavě pustil. Oktagon MMA

Pravá. Karlos dlouho na nic nečekal a soupeři uštědřil rychlou ránu pravačkou. Oktagon MMA

Levá. Klíčový moment - tvrdá levá na bradu a Langerovi se začíná točit svět. Oktagon MMA

Radost. Euforie po sedmivteřinovém zápase byla ohromná, v Bratislavě Vémola moc fanoušků neměl. Oktagon MMA

Pás šampiona. To je to, co má Terminátor tuze rád. Polotěžká váhová kategorie patří v Oktagonu stále jemu. Oktagon MMA