Překonal rakovinu, hrál s Balem, bojuje i přes nemoc. Abyho čeká zápas o titul Oktagonu

Česko-slovenská MMA organizace Oktagon poprvé míří do anglického Manchesteru. Jedním z hlavních taháků sobotního turnaje v tamní AO Areně bude souboj o titul muší váhy mezi Američanem Eliasem Garciou a Velšanem Aaronem Abym. Druhý jmenovaný, rodák z čím dál slavnějšího města Wrexham, má za sebou příběh jako z filmu a dvě velké výzvy mimo klec: Překonal rakovinu ve třetím stádiu a vyrovnal se s cystickou fibrózou. Onemocnění postihující plíce a trávící systém mu bylo diagnostikováno v pouhých dvou týdnech.

Aby původně plánoval, že se stane fotbalistou. Jako talentovaný teenager reprezentoval Wales od kategorie U13 až po U17 a hrál po boku hvězd jako jsou Gareth Bale a Aaron Ramsey. Svůj zdravotní stav tajil.

Přes den trénoval ve Wrexhamu a večery trávil v tělocvičně, kde se účastnil skupinových lekcí pro lidi s cystickou fibrózou. Právě tam se zrodila jeho láska k bojovým uměním.

Aaron Aby v zápase s Gerardem Fannym během zápasu Cage Warriors 136 Profimedia

"K MMA mě přivedl můj strýc, který kdysi trénoval a začal chodit na hodiny, jejichž výtěžek šel na cystickou fibrózu," řekl Aby pro britskou redakci Livesport Zpráv. "Tak jsem s ním začal trénovat a zamiloval jsem si to."

Zpočátku trénoval dvakrát týdně. Ze dvou večerů se ale rychle staly tři, pak čtyři a nakonec jeho touha po amatérských zápasech převážila nad fotbalovými ambicemi.

"Měl jsem štěstí, že jsem se od malička pohyboval v prostředí lidí s profesionálním přístupem," řekl. "To mi pomohlo při mé cestě ve smíšených bojových uměních."

Celoživotní zápolení s nemocí mu v kleci dodává motivaci. "Život je boj, tak čím jiným bych se měl živit, než bojováním? Miluji to," vysvětlil.

Aaron Aby slaví vítězství nad Gerardem Fannym v zápase Cage Warriors 136 v BEC Areně v Manchesteru. Profimedia

Cystickou fibrózou jeho zdravotní problémy nekončily. Abymu byla později diagnostikována rakovina varlat ve třetím stádiu. Musel podstoupit intenzivní chemoterapii, léčbu úspěšně dokončil v březnu 2019. Osm měsíců poté už zase zápasil a vypracoval se až k titulovému klání v Oktagon MMA.

"Bitvy, které jsem zažil mimo klec, mě mnohému naučily. Teď bojuji o titul, což ukazuje, že mám být vytrvalý, odhodlaný a nikdy se nevzdávat," upozornil bojovník z Wrexhamu.

Aaron Aby se 4. listopadu utká s Eliasem Garciou Oktagon MMA

Právě jeho rodné město je v posledních měsících středem zájmu mnoha fotbalových fanoušků i médií. Tamní fotbalový klub převzali hollywoodští herci Ryan Reynolds a Rob McElhinney, pomohli ho dostat zpět do profesionálního systému (Football League) a věří, že ze čtvrté ligy s ním mohou brzy postoupit ještě výš.

"Pro město je to fantastické," řekl Aby. "Místní si to zaslouží, vydrželi s klubem v temných časech. Je to vlastně podobný příběh jako ten můj. Jsem hrdý na to, že pocházím z Wrexhamu a reprezentuji jeho obyvatele. Teď se soustředím jen na to, abych se stal šampionem," završil odhodlaně.

Jeden z největších zápasů kariéry ho čeká už v sobotu 4. listopadu v Manchesteru na turnaji Oktagon 48.