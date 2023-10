Ryšavý před soubojem s Legierskim trénoval s jeho jediným přemožitelem: Budu připraven

Karol Ryšavý (30) strávil poslední měsíce jako na houpačce. Šampion třetí série programu Oktagon Výzva pomýšlel před dvěma lety na zisk titulu v lehké váze, ale jeho ambice se rozbily o debutanta Loseneho Keitu (25), který ho knockoutoval po necelých třech minutách. Před bratislavským turnajem Oktagon 47, kde se utká s Mateuszem Legierskim, poskytl slovenský bojovník tamní redakci Livesport Zpráv exkluzivní rozhovor.

Rodák ze Sence si kvůli zlomené čelisti vzal delší pauzu a musel sledovat, jak se Keita vypracoval v jednu z největších hvězd Oktagonu. Na turnaji číslo 42 se Ryšavý triumfálně vrátil, pokořil na body Čecha Matouše Kohouta a oživil sen o mistrovském titulu.

V Bratislavě ho v sobotu čeká Mateusz Legierski. Bývalý držitel titulu v lehké váze, který pás nikdy neobhájil, má za sebou šest vítězných zápasů v Oktagonu. V kariéře prohrál pouze jednou –⁠ v polské KSW, kde má bilanci 1:1. Po návratu do česko-slovenské organizace opět touží po zlatu, v cestě mu však stojí slovenský soupeř.

"Motivuje mě, že se mohu přiblížit k titulovému zápasu. To je největší cíl každého bojovníka v této organizaci. Udělám všechno pro to, abych v sobotu strhl vítězství na svou stranu," prozradil v exkluzivním rozhovoru Ryšavý, kterému v žebříčku lehké váhy patří čtvrté místo. Legierski je na druhý.

Ryšavý usiluje o titul v lehké váze. Oktagon MMA

Jak probíhala příprava na zápas v Bratislavě?

"Vždy se připravuji komplexně. V postoji, na zemi, silově nebo kondičně, abych neměl nikde mezery. Mým cílem je být připraven lépe než soupeř v každém aspektu zápasu. Absolvoval jsem také soustředění v Polsku a v České republice. V Polsku jsem trénoval s Romanem Szymanskim, který jako jediný dokázal Legierského v KSW porazit."

Co od polského soupeře očekáváte?

"Bude tvrdý a myslím, že bude chtít vyhrát na základě síly. To pro něj může být jediná cesta, i když dělám všechno pro to, aby tomu tak nebylo. Aby mě nemohl na zemi uležet, pokud se tam dostaneme. Ale je to MMA, stát se může cokoli. Budu připraven."

Ve vaší divizi momentálně kraluje zraněný Keita, na kterého jste narazil v jeho premiérovém zápase pod hlavičkou Oktagonu. Tehdy neznámý mladík vás vyřídil v prvním kole, podcenil jste ho?

"Podcenění soupeře v tom hrálo roli. Vím, že ho tehdy někteří kluci v Oktagonu odmítli, ale já si soupeře nevybírám. Přišla nabídka, tak jsem ji přijal. Myslel jsem si, že určitě nebude tak dobrý. Pokud se přesto dostaneme k odvetě, zápas bude jiný. Už budu vědět, na co se mám připravit."

V Bratislavě bude mít výhodu domácího prostředí. Oktagon MMA

Od střetnutí jste s Lengálem také prohrál, ale momentálně v Oktagonu držíte sérii tří výher. Dá se říct, že starý dobrý Bomby je zpět?

"Starý Bomby ani nikdy neodešel, bohužel mě zastavil jeden úder. Ale to je sport, vůbec na to nemyslím. Jdu dál a dívám se dopředu. Je to minulost. Už jsem přes rok otcem, tuhle roli si moc užívám. Je to něco nepopsatelného."

Změnilo otcovství váš pohled na svět MMA?

"Vzhledem k tomu, že je třeba se věnovat dítěti, je příprava trochu náročnější. Někdy v noci nespí, bývá nemocný, ale takový je život. Naštěstí mám skvělou partnerku, která může s malým odjet k rodičům, když to potřebuji, takže se mohu soustředit jen na sebe. Moc si toho vážím a chystám se vyhrát pro naši rodinu."

Ryšavého mentorem je legendární Attila Végh. Oktagon MMA

Netajíte se tím, že vaším velkým idolem je Attila Végh, jehož podobiznu jste si zvěčnil v podobě tetování. V minulosti jste se nechal slyšet, že byste to po jeho vzoru rád zkusil v Bellator MMA. Je to stále váš cíl?

"Je to pravda, Attila je můj vzor. Je to velmi dobrý člověk a sportovec. Bellator byl v minulosti mým cílem, ale teď už to tak necítím, protože Oktagon je teď podle mě lepší organizace. Vše by záleželo na podmínkách a dohodě, ale myslím si, že Oktagon je v současné době mnohem lepší. Nemám v úmyslu odcházet, smlouvu mám do konce roku. Věřím, že vše půjde podle plánu a spolupráci prodloužíme. Ještě mě tu čeká nějaká práce."

Oktagon je momentálně hodně v kurzu. Co si myslíte o expanzi organizace do zahraničí?

"Moc jim fandím. Je zajímavé vidět, že organizace, ve které jsem začínal a která vznikla v Česku a na Slovensku, je tak úspěšná. Doufám, že se jí podaří prosadit se ve všech koutech světa, které navštíví."