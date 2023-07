Rozloučení se Štvanicí, část první. Bryczek vyzve Kincla, šampion Mågård padl

Organizace Oktagon MMA uspořádala na legendární pražské Štvanici rozlučkový turnaj s pořadovým číslem 45, rozdělený do dvou dnů. V pátek byli diváci svědky několika napínavých momentů.

Král je mrtev, ať žije král. Hlavní tahák přinesl korunovaci nového šampiona bantamové váhy. Dán Jonas Mågård obhájil titul proti osm let neporaženému Brazilci Limovi. Duel dospěl až do pětikolového dramatu, na jehož konci rozhodčí určili za vítěze vyzyvatele.

Ten se při vyhlášení výsledku rozplakal. "Chci poděkovat svému trenérovi a týmu, bez nich bych to nezvládl. Hodně to pro mě znamená. Je hrozné být pryč od rodiny, trénovat není snadné. Jsem opravdu dojatý," překvapil emocemi.

Dojatý Lima. Oktagon MMA

Václav Mikulášek prožil velmi nešťastný večer. Český bojovník nestačil na Nora Oleho Magnora, kterému podlehl po necelé minutě na submission (Rear Naked Choke). Bojovník přezdívaný Baba Jaga přerušil sérii tří vítězných zápasů a po zápase nechal své rukavice uprostřed klece, což obvykle signalizuje konec kariéry. Na definitivní verdikt si však budeme muset počkat.

Ani Samuel "Pirát" Kristofič nebude na turnaj vzpomínat v dobrém. Slovák dokázal impozantnímu Robertu Bryczekovi čelit pouhách 56 sekund, Polák poslal bývalého prozatímního šampiona střední váhy k zemi tvrdou pravačkou a poté ho na zemi doslova umlátil. Ještě letos se dočká odměny v podobě titulového zápasu s Patrikem Kinclem.

Pražská Štvanice v celé své kráse. Oktagon MMA

"Čekal jsem, že to takhle dopadne, a jsem za to rád. Je to pro mě nová výzva a motivace, budu muset tvrdě pracovat, na což se těším, ale také ne, protože budu každý den umírat na tréninku," nechal se po zápase slyšet "Revizor".

Další Slovák Radovan Úškrt triumfoval poněkud netradičním způsobem, když svého soupeře José Antonia Martína Reise "otevřel" loktem a způsobil mu obrovskou krvácející ránu na hlavě. Poté svého soupeře kopl do hlavy, což by mu za normálních okolností vyneslo mínusový bod, ale rozhodčí kvůli tvrdému úderu loktem zápas ukončil v Úškrtův prospěch.

"Tekla z něj krev. Reálně jsem se z něj napil, vzal jsem si dva hlty. Byl jsem tak vyděšený, že jsem mu vypíchl oko, pak jsem viděl, že je v pořádku, tak jsem ho mlátil dál. Ale on se pořád hýbal," komentoval dění v kleci výřečný vítěz.

Lengál ukončil Brazilce kolenem

Charismatický Brit Shem Rock pokořil Jana Malacha v 1. kole na submission. "Gratuluji svému soupeři, připravil si úplně jiný gameplan, než na jaký jsem byl připraven já. To se ale v MMA stává," prozradil skromný Čech po neúspěšném měření sil.

Překvapením byl návrat slovenské bojovnice Lucie Krajčovičové do klece po třech letech. Bodující rozhodčí však jednomyslně přisoudili triumf její soupeřce z Polska Róze Gumienne.

Vladimír Lengál může být spokojen. Čtyřiatřicetiletý bojovník doslova zmlátil Brazilce Michaela Deiga-Schecka, zasypal ho přívalem úderů a poté ho v 1. kole ukončil dobře umístěným kolenem do hlavy. S úsměvem po zápase prozradil, že za večerní bonus za výkon vezme manželku na dovolenou do Řecka, protože to bylo dost drahé.

V duelu velterové váhy Ion Surdu z Moldavska pokořil na body Máté Kértésze z Maďarska. Preliminární karta přinesla vítězství Radka Roušala nad Irem Armandem Herczegem.

Turnaj bude pokračovat v sobotu 29. července. Hlavním tahákem bude souboj o titul mezi Mate Šanikidzem a Losenem Keitou, v akci budou také legendy Ivan Buchinger a Karlos Vémola.