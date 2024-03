Slovenská maminka ničila konkurenci v Oktagonu. Nyní ji čeká první zápas v MMA od porodu

Slovenská bojovnice Lucia Szabová (25) patřila k největším nadějím tamního MMA. Kariéru jí před pár lety zbrzdilo mateřství, ale nyní se vrací do boje s cílem navázat na perfektní bilanci 6-0. Její soupeřkou na stuttgartském turnaji Oktagon 55 bude zkušená Polka Róża Gumienna (34). Rodačka z Bratislavy Szabová popsala v rozhovoru pro slovenskou redakci Livesport Zpráv svou cestu zpět.

Slovenská šampionka v thajském boxu tíhne k tomuto sportu již od mládí, ale proslavila se až při účinkování v populární reality show Oktagon Challenge, kde byla nejmladší účastnicí a zároveň si vysloužila přezdívku Silent Killer.

"Mezi dívkami jsem nebyla příliš společenská, dokonce jsem se před kamerami styděla. Nebylo to pro mě tak přirozené. Ondra Novotný mi začal říkat Tichá, pak jsem vyhrála dva zápasy před limitem a on k tomu přidal Zabiják. Kdyby to bylo na mně, asi bych si takovou přezdívku nikdy nedala, ale chytlo se to," prozradila Szabová.

Přemýšlela jste během těhotenství o konci kariéry, nebo jste byla přesvědčena, že budete pokračovat?

"Když se narodil Dragan, cítila jsem, že už nic nepotřebuji. Byla jsem šťastná. Nějakou dobu jsem MMA ani nesledovala. Ale postupem času se to začalo měnit."

Proč jste se nakonec rozhodla vrátit?

"Bylo to i péčí o dítě, být s ním doma pro mě začalo být trochu stereotypní. Každý den mi připadal stejný. (smích) Postupně mi to začalo chybět, chtěla jsem začít trénovat a něco se sebou dělat. Trénink byl pro mě něco jako psychohygiena, cítila jsem, že to potřebuju."

V těhotenství jste byla velmi aktivní, dokončila jste například školu...

"To bylo až po narození malého."

A jaký obor jste vystudovala?

"Speciální pedagogiku bezpečnostních složek na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Brně."

Byl to záložní plán pro případ, že by se vám ve sportovní kariéře něco nepovedlo?

"Žádný plán B v tuto chvíli nemám, plán A je zatím bojovat."

Po jaké době jste začala znovu trénovat?

"Postupně jsem se vrátila po třech měsících."

Přestávka přišla v době, kdy jste ještě neokusila hořkost porážky v Oktagonu. Obávala jste se, že jste nadobro skončila?

"Ne že bych se bála, ale přestala jsem v nejlepším. Můžeme to brát jako fakt, protože jsem tehdy byla ve velmi dobré formě. Život to tak zařídil. Ty tři roky utekly velmi rychle."

Teď jste zpět. Jak probíhá příprava, když jste současně v roli matky?

"Nezačala jsem hned dvoufázově, šla jsem na to pomaleji. Nebylo to hned o MMA. Příprava na zápas v Německu byla druhou v rámci comebacku, jeden zápas v Oktagonu už jsem měla za sebou. Teď mi hodně pomohl partner, mohla jsem se věnovat sama sobě jako předtím. Ale samozřejmě je to náročné, člověk má méně odpočinku. Myslím, že ženské tělo je na to zvyklé, já jsem si zvykla také. Jednou jsem se bavila s Karolem Ryšavým a on mi říkal, že musí být celý den s malou, večer musí jít na trénink a je z toho tak unavený, že tam snad ani nešel. (smích) Myslím, že je to nějak geneticky dané, péče o děti byla vždycky hlavně na ženách, možná se tomu nějak lépe přizpůsobíme."

První zápas v Oktagonu po návratu jste absolvovala v postoji. Do MMA se nyní vrátíte ve Stuttgartu. Zvolila jste tento přístup záměrně?

"Cítila jsem, že se do toho chci dostat postupně. Nepředstavovala jsem si, že po pěti měsících půjdu rovnou do MMA. Potřebovala jsem se rozehřát. Člověk přece nezápasí každý den před deseti tisíci lidmi."

Jaké jsou vaše cíle po návratu? Myslíte na titul v Oktagonu?

"Beru to po jednotlivých zápasech, ale jednou bych chtěla titul vyhrát. Teď chci hlavně uspět v dalším zápase."