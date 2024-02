Nevyhrál jsem, křičel po triumfu v Oktagonu Brož. Na závěr kariéry si vyžádal Eckerlina

Turnaj Oktagon 53 v německém Oberhausenu patřil z pohledu česko-slovenských fanoušků Miroslavu Brožovi (35). Zkušený bojovník pokořil na body Brita Toma Crosbyho (36), ale s verdiktem rozhodčích nesouhlasil. Následně oznámil, že se blíží konec jeho bohaté kariéry.

Duel se nesl ve velmi vyrovnaném duchu. Český zápasník ovládl první kolo, jeho soupeř druhé, zatímco to třetí oba rozhodčí přisoudili Brožovi. Diváci nejprve bučeli, ale "Inkvizitor" prokázal sportovního ducha, jaký se vidí jen málokdy.

"Nevyhrál jsem, byla to remíza," hulákal a hala ho odměnila potleskem. "Už potřetí to bylo takhle těsné, vždycky to dopadne dobře pro mě. Asi proto, že mám tvrdé závěry. Je to fakt super chlap," pochválil výkon Crosbyho.

V rozhovoru pro Livesport Zprávy jen pár dní před turnajem Brož prozradil, že během přípravy utrpěl čtyři zranění a má před sebou maximálně dva až tři zápasy. V Oberhausenu však své prohlášení poopravil a naznačil, že kariéru ukončí už brzy. "Chtěl bych ještě jeden velký zápas. Moc se mi líbí Christian Eckerlin, klobouk dolů, je to borec."

"Pojďme do toho," odvětil německý fighter, který se mezitím objevil v oktagonu. Zápas je naplánován na 4. května ve Frankfurtu.

Brože čeká souboj s Eckerlinem. Oktagon MMA

Turnaj v Německu měl silnou českou stopu. Jan Fajk nestačil ve 2. kole na Endrita Brajshoriho a prohrál na submisi. Neuspěl ani Jaroslav Pokorný, který po verdiktu rozhodčích prohrál s Gjonim Palokajem, zatímco Jan Malach porazil Luku Milidragoviče na TKO ve 2. kole. Jediný Slovák na kartě Tomáš Votava tahal za kratší konec v souboji s Emirem Alem, který ho "vypnul" v čase 1:49 min.

V hlavním taháku byly tentokrát k vidění ženy. Domácí Katharina Dalisdová po verdiktu rozhodčích obhájila titul ve slámové váze proti Francouzce Evě Dourtheové.