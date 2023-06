Veličkovič se před soubojem s Jungwirthem vrhl na maratony: Bude to velká výzva, říká

Róbert Krupár

Turnaj organizace Oktagon MMA s pořadovým číslem 44 v německém Oberhausenu nabídne fanouškům také čtvrtfinále pyramidy Tipsport Gamechanger o milion eur. Srbovi Bojanu Veličkovičovi (33), jenž poskytl rozhovor slovenské redakci Livesport Zpráv, stojí v cestě domácí favorit Christian Jungwirth (35).

Půjde o souboj známých tváří. Jungwirth začal zápasit až ve 30 letech, ale rychle se stal stálicí a vzhledem k expanzi organizace do Německa je jeho účast na domácí půdě samozřejmostí.

Veličkovič by se v semifinále mohl opět setkat s Davidem Kozmou, ale motivací je i 300 tisíc eur (7,13 milionu korun), které jsou pro vítěze připraveny. "Je to velká částka, která člověku pomůže rozjet podnikání a zajistit si budoucnost," zmínil.

Soupeřem bude domácí favorit Jungwirth, jaký od něj očekáváte výkon?

"Bude to bláznivé a napínavé. Ve všech jeho dosavadních zápasech jsem viděl, že do toho jde naplno a nevzdává se. Bude to obrovská výzva, ale věřím, že jsem připraven."

V případě vítězství se v semifinále utkáte s Davidem Kozmou, kterému budete mít co vracet. Je pro vás odveta prioritou?

"Nejdřív musím porazit Jungwirtha, na to se momentálně soustředím. Pokud v sobotu uspěji, můžeme se bavit o odvetě s Kozmou."

Bojan Veličkovič a Christian Jungwirth. Oktagon MMA

Své vystoupení v pyramidě jste odstartoval ve velkém stylu, získal jste cenu Výkon večera a peněžní prémii za parádní škrcení Iona Surdy. Co s bojovníkem udělá takové vítězství?

"Ta prémie mě velmi potěšila, protože jsem ji nečekal. Během své kariéry jsem se naučil, že vynucený konec vás může buď ukončit, nebo pořádně unavit, takže se nechci dostat ani do jednoho z těchto dvou scénářů."

V poslední době kladete velký důraz na kardio, dokonce jste běžel maraton. Proč taková změna v tréninku?

"Jungwirth je známý tím, že má v zápasech dobré kardio, takže jsem se musel snažit vyvážit sílu. Chci bojovat tvrdě ve všech třech kolech, pokud to bude nutné."

Pod hlavičkou Oktagonu jste bojoval v několika zemích. Kde to bylo nejlepší z hlediska atmosféry?

"Zatím asi vyčnívají dvě akce, Bratislava a Ostrava. Skvělá energie a velmi hlasité publikum, opravdu jsem si to užil!"

Jste jednou z výrazných tváří organizace, která se neustále vyvíjí, letos dokonce bude debutovat v Manchesteru. Jak vnímáte postupný růst projektu Oktagon?

"Považuji to za velký úspěch všech lidí, kteří pro Oktagon pracují, a jejich promotérů Ondřeje a Pavla. Odvádějí úžasnou práci, baví mě s nimi spolupracovat a jsem moc rád, že mohu být součástí tohoto procesu."