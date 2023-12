Vémola se vyrovnává s těžkou porážkou: Čas nezastavíš. Chci končit se vztyčenou hlavou

Je bezesporu největší legendou české scény MMA. Po květnové prohře s Patrikem Kinclem (34) však Karlos Vémola (38) nestačil ani na Samuela Krištofiče (34), který ho v pátek knokautoval v prvním kole. Terminátor na svém Instagramu zhodnotil náročné období.

Ještě v polovině května se mohl Vémola pochlubit úctyhodnou bilancí – naposledy v Oktagonu prohrál v roce 2019, kdy ho v "zápase století" knokautoval Attila Végh. Od té doby porazil sedm soupeřů a brousil si zuby na tituly, proti byl ale šampion střední váhy Patrik Kincl, který vyhrál na body.

V dalším zápase Karlos po nepříliš přesvědčivém výkonu po verdiktu rozhodčích porazil Lucase Alsinu, v říjnu však ukázal lepší tvář a zaznamenal nejrychlejší KO v historii Oktagonu, když "vypnul" Košičana Pavla Langra. V duelu s Krištofičem ale jeho tělo bezvládně padlo k zemi, Slovák ho vyřídil v čase 1:48.

"Nebudu říkat, že každá prohra vás posune k nějakému vyššímu cíli, protože tomu asi sám nevěřím. Nahoře už jsem byl a prohra mě nikam neposune. Možná je čas si uvědomit, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu čas nezastavíš. Nechávám mladé kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nestalo. Tím nechci upírat výkon Pirátovi, na rozdíl od jiných se zápasu nelekl," uvedl po zápase, po němž zamířil do nemocnice.

Vémola po zápase s Krištofičem. Oktagon MMA

Krištofič nevstupoval do klece v roli favorita, v organizaci nevyhrál už více než rok. Před zápasem mu navíc Vemola sliboval, že bude vůbec prvním, kdo ho ukončí na submisi. Nakonec bylo všechno jinak: "Tak si dal do hlavy, že mě v prvním kole knockoutuje, až se mu to povedlo. Takže velká gratulace a respekt."

Terminátor již dříve oznámil, že kariéru ukončí velkolepou odvetou s Véghem na stadionu v Edenu v červnu nadcházejícího roku. Naladil se na ni tím nejhorším možným způsobem, protože prohra s Pirátem byla zároveň jeho rozlučkou s O2 arenou.

"Takhle jsem to nechtěl. V kombatových sportech jsem přes třicet let a určitě to nechci zakončit dvěma prohrami. Lidé si bohužel pamatují ne to, co jste dokázali, ale to, jak jste skončili. A takhle dlouhou kariéru skončit dvěma prohrami určitě nechci," zopakoval scénář, který by pro něj byl velmi smutný.

"Pro mě to znamená, abych se ne zítra, ale už dnes někam zavřel a začal makat na přípravě na červen, kdy budu mít svůj poslední zápas, protože čas běží, věk letí. Jestli chci svoji reputaci a kariéru zachránit, tak musím udělat to, že v červnu vyhraju. Mám půl roku na to, abych s tím něco udělal a zakončil kariéru se vztyčenou hlavou," uzavřel.