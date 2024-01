Vypadá jako Glum, opřel se Magard do Cartwrighta. Oktagon nabídne souboj rivalů

Organizace Oktagon MMA zahájí pouť novým kalendářním rokem akcí v anglickém Newcastlu, tamní Utilita Arena bude v sobotu večer dějištěm souboje bantamové váhy mezi Dánem Jonasem Magardem (31) a domácím Jackem Cartwrightem (29). Půjde o hlavní tahák turnaje s pořadovým číslem 52. Oba bojovníci se dobře znají, vždyť dánský Žralok, bývalý šampion bantamové váhy a majitel devíti finále před limitem, je na trénincích v Manchesteru jako doma.

"Ve městě máme spoustu společných známých a s mnoha z nich jsme i trénovali," prozradil exkluzivne pro slovenskou redakci Livepsort Zpráv Magard, který trojnásobného šampiona Cage Warriors nemá příliš v lásce. Několik měsíců si na sociálních sítích vyměňovali jízlivé vzkazy, po Cartwrightově listopadovém triumfu v Manchesteru se Magard vítězi posmíval přímo v dějišti zápasu a poté vstoupil do klece, kde se kohouti střetli tváří v tvář.

"Podívejte se na něj, vždyť vypadá jako Glum! Už se nemůžu dočkat, až mu rozbiju hlavu," nechal se slyšet. Brit kontroval prohlášením, že i lidé z Jonasova týmu mu píší soukromé zprávy, že Dán proti němu nemá šanci.

Proč je jejich rivalita tak osobní? Svět MMA často přináší "thrashtalk", který má zápas ještě více zpropagovat. "Je to o tom, kdo je nejlepší. Já vím, že jsem lepší než on, a on vypadá, že se bojí. Myslím, že je to jeho způsob, jak skrýt své pocity," prozradil Mågård.

"V sobotu očekávám Jackovu nejlepší verzi, vyběhne na mě ve velkém stylu. Co se týče strategie, není to žádný plán, spíš jde o to, na co si budu dávat pozor a co musím udělat, abych získal výhodu." Cartwright nebyl v Evropě poražen, ale jeho soupeř to vidí jinak: "Byl v Evropě poražen, vyhrál jen na papíře. Všechno, co se týká tohoto zápasu, mě motivuje, proto jsem si ho vybral."

Dán Magard se nemůže dočkat odvety s Limou. Oktagon MMA

Zápas bude zajímavý i tím, o co se hraje –⁠⁠⁠⁠⁠ vítěz s největší pravděpodobností vyzve šampiona bantamové váhy Felipeho Limu, který v létě připravil Magarda o pás. Udělal by v odvetě něco jinak? "Nebyl jsem sám sebou. Příště ho dorazím," odpověděl Dán sebevědomě.

Bojovník s tak proříznutým jazykem je ozdobou každé organizace. "Největším cílem je pro mě odkaz, který po sobě zanechám, až skončím. Nezáleží na tom, kde budu zápasit, jde jen o to, abych ukázal, že patřím k nejlepším na světě," uzavřel Magard.