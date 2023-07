Nejistota ohledně návratu, Procházka v UFC přišel o soupeře. Hill se zranil

Hvězdný český MMA bojovník Jiří Procházka (30) přišel o plánovaného soupeře v boji o návrat na trůn pro šampiona polotěžké váhové kategorie UFC. Američan Jamahal Hill (32), který v lednu získal Procházkou uvolněný titulový pás, si přetrhl Achillovu šlachu, čeká ho operace a několikaměsíční vynucená pauza. Hill na svém youtube kanálu oznámil, že se stejně jako Procházka rozhodl pás uvolnit.

"Bohužel jsem se zranil, přetrhl jsem si achillovku. Je to jen jedna z věcí, které se stávají. Je to těžké zranění, které bude vyžadovat operaci a bude vyžadovat čas a rehabilitaci," uvedl dvaatřicetiletý Hill a zároveň hned oznámil, že se zachová stejně jako Procházka. "Jiří Procházka byl šampion. Po zranění se však vzdal pásu, aby nebrzdil naši divizi. Chtěl, aby lidé měli svého šampiona. A já udělám to samé," řekl Hill.

Procházka si loni v listopadu vážně poranil rameno a přišel tak o plánovaný prosincový zápas proti Gloveru Teixeirovi z Brazílie, ve kterém měl obhajovat pás šampiona UFC. Český bojovník se následně s organizací dohodl, že titul uvolní a až se uzdraví, dostane šanci o něj zabojovat zpět. Proti Teixeirovi v lednu nastoupil Hill a vyhrál na body.

Vzhledem k tomu, že Procházkův zdravotní stav se zlepšil a český bojovník už opět trénuje, mělo nyní dojít na jeho souboj s Hillem. "Situace ohledně našeho zápasu se nemění. Stále je soupeřem Hill, stále platí, že jdeme o titul. Jediné co, tak čekáme na datum a místo, kdy jsou ve hře tři možnosti - září Austrálie, říjen Abú Zabí a listopad New York," řekl na začátku měsíce Procházkův trenér a manažer Martin Karaivanov webu kaocko.cz. Hillovo zranění to ale změnilo.