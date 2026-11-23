Zajímavé zápasy
Edmonton – Vegas (středa 02:00)
Během nadcházejícího týdne se můžeme těšit na několik atraktivních soubojů týmů z čela tabulky. Jeden z nich nabídne střet Edmontonu, v jehož dresu tradičně září Connor McDavid, s Vegas Golden Knights. Právě hvězdný kanadský útočník bude chtít potvrdit svou dominanci, hosté se mu však pokusí jeho práci co nejvíce znepříjemnit.
Vegas navíc ví, jak na Edmonton vyzrát. Při posledním vzájemném střetnutí v dubnu totiž zvítězilo na ledě Oilers přesvědčivě 5:1. Tehdy dokázali Golden Knights výrazně eliminovat McDavida, který tak svůj tým nedokázal výrazněji podpořit. V souboji dvou nejvýše draftovaných hráčů roku 2015 měl navrch Jack Eichel, jenž si připsal hned tři asistence.
Minnesota – Colorado (pátek 22:00)
Poprvé od druhého kola loňského play off se proti sobě postaví dva elitní celky Západní konference. V květnové sérii mělo jednoznačně navrch Colorado, které zvítězilo 4:1 na zápasy a zajistilo si postup do další fáze. Tentokrát ho však čeká výrazně náročnější soupeř. Minnesota totiž přijíždí ve skvělé formě a bodovala už ve 14 zápasech v řadě.
Z posledních 28 možných bodů jich Wild získali hned 25. Naposledy sice nečekaně nestačili na Vancouver, jejich aktuální forma i kvalita však budí respekt. Coloradu navíc situaci komplikuje absence dvou klíčových opor – Calea Makara a Nathana MacKinnona, kteří zůstávají na marodce.
Florida – Tampa Bay (sobota 00:00)
Floridské derby slibuje pořádnou dávku emocí, tvrdých střetů, šarvátek a strhujícího hokeje. Při posledním vzájemném setkání v přípravě měli rozhodčí plné ruce práce s rozdáváním trestů. Tehdy šlo především o prestiž, tentokrát však budou ve hře důležité body. O vyhrocené momenty tak rozhodně nemusí být nouze.
Únorový vzájemný duel nabídl hned 32 trestů, přičemž 15 z nich přesáhlo klasickou dvouminutovou sazbu. Matthew Tkachuk tehdy nasbíral celkem 21 trestných minut a tentokrát bude mít po boku i neméně temperamentního bratra Bradyho. Také prosincové měření sil přineslo pořádně divokou podívanou. Hlavní postavou byl Sabourin s 26 trestnými minutami a rozhodčí rozdali více než čtyřicet vyloučení.
Komu se daří
Carolina po zisku Stanley Cupu pokračuje ve skvělých výkonech a potvrzuje roli jednoho z hlavních favoritů soutěže. Na kontě má aktuálně 39 bodů, nejvíce ze všech týmů NHL, a jako první celek dosáhla hranice 100 vstřelených branek. Jubilejní trefy se Hurricanes dočkali při nedělním vítězství nad New York Rangers. Výborně si navíc vedou také v defenzivě. S pouhými 55 inkasovanými góly mají nejlepší obranu celé ligy.
Z dosavadních 24 utkání jich tým z Raleigh vyhrál hned 18 a bez bodového zisku odcházel pouze ve třech případech. Minimálně bod získal ve 13 z posledních 14 zápasů, přičemž hned dvanáctkrát slavil vítězství. Svěřenci hlavního trenéra Roda Brind'Amoura tak jasně ukazují, že i letos mají ty nejvyšší ambice.
V nadcházejícím týdnu je však čeká náročná prověrka. Postupně se utkají s Tampou Bay a Ottawou, tedy dvěma přímými konkurenty z Východní konference. Lightning aktuálně figurují na druhém místě, Senators jsou třetí. Oba soupeři tak budou chtít náskok Hurricanes stáhnout a vzájemné souboje mohou výrazně napovědět o dalším vývoji na čele konferenční tabulky.
Komu se nedaří
V Torontu momentálně prožívají mimořádně těžké období. Tým, který měl před sezonou patřit mezi aspiranty na přední příčky, se propadl do hluboké krize a aktuálně má nejhorší formu v celé NHL. Maple Leafs prohráli už devět zápasů v řadě a pouze jednou ve své historii zaznamenali delší sérii porážek. V roce 1967 totiž padli desetkrát za sebou. Pokud nezvládnou nadcházející duel proti New York Islanders, vyrovnají tento nelichotivý klubový rekord.
Ani řada zajímavých letních posil zatím nedokázala situaci zlepšit. Toronto zvítězilo pouze v jednom z posledních 12 utkání a se 17 porážkami je v tomto ohledu horší už jen Vancouver, který jich nasbíral 18. Velkým problémem je také defenziva. Maple Leafs dosud inkasovali 90 branek, což představuje čtvrtý nejhorší výsledek v celé soutěži a vůbec nejhorší bilanci ve Východní konferenci.
Milníky
Německý útočník Leon Draisaitl dosáhl v utkání Edmontonu na ledě St. Louis dalšího významného milníku. Jako 72. hráč v historii NHL překonal hranici 1 100 bodů v základní části. Zároveň se stal teprve čtrnáctým Evropanem, kterému se to podařilo. Pozornost se nyní upírá na další hvězdu jeho generace, obránce Drewa Doughtyho, jenž se blíží jubilejnímu 1 300. startu v základní části.
Pokud nenastanou nečekané komplikace a Doughty nastoupí v noci z pondělí na úterý proti Montrealu, dosáhne této mety jako osmnáctý hráč v historii, který ji zvládl v dresu jediného klubu. Rekord mezi hráči Los Angeles Kings drží Anže Kopitar s 1 521 starty. Absolutním lídrem NHL je pak legendární Gordie Howe, který v základní části odehrál 1 687 utkání.
Stejného milníku se může dočkat také Nick Foligno. Aby na hranici 1 300 zápasů dosáhl už během tohoto týdne, musí v dresu Minnesoty nastoupit alespoň ve třech ze čtyř utkání proti San Jose, Utahu, Coloradu a Chicagu. Podobných jubileí bychom se přitom v aktuálním ročníku mohli dočkat hned několika. Alexander Ovečkin má na kontě už 1 594 startů v základní části a další významné milníky jsou na dohled.
Hranici 1 500, respektive 1 300 či 1 200 odehraných utkání mohou v průběhu sezony překonat také další výrazná jména. Mezi ně patří Corey Perry (1 483), Patrick Kane (1 389), Claude Giroux (1 369), Jevgenij Malkin (1 288), John Tavares (1 281), Jamie Benn (1 274), Steven Stamkos (1 269), Kris Letang (1 257), Ryan O'Reilly (1 256), David Perron (1 248), Victor Hedman (1 185), Erik Karlsson (1 181) a John Carlson (1 181).
Co rezonuje
Jedna z nejdéle diskutovaných přestupových ság v NHL je u konce. Dylan Larkin po dvanácti letech opouští Detroit a v kariéře bude pokračovat v Montrealu Canadiens. Tam se potká také se slovenským útočníkem Jurajem Slafkovským a pokusí se pomoci tradičnímu klubu k lepším výsledkům.
Třicetiletý Američan přitom ještě před několika týdny Montreal mezi preferovanými destinacemi neměl. Jeho nespokojenost v Detroitu vyvrcholila na konci října, kdy oznámil, že za Red Wings už nebude nastupovat. Vedení klubu následně reagovalo suspendací bez nároku na plat. Po několikaměsíční nejistotě nakonec Larkin souhlasil s přesunem do Kanady.
Detroit za svého bývalého kapitána získal útočníky Kirbyho Dacha a Michaela Hagea, brankáře Samuela Montembeaulta a také čtyři draftové volby. Součástí balíčku jsou rovněž dva podmíněné výběry v prvním kole draftu 2027 a 2029. Montreal naopak obdržel také detroitské volby ve druhém kole draftu 2028 a třetím kole 2027.
Larkin opouští Detroit po 818 odehraných zápasech, ve kterých zaznamenal 649 bodů za 278 gólů a 371 asistencí. V každé z posledních pěti sezon navíc překonal hranici 30 vstřelených branek. V minulém ročníku si dokonce vytvořil osobní maximum, když se trefil celkem 34krát.