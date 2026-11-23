Na Letné dosud působili jako dvojice, která se určitým způsobem doplňuje. Jeden určuje směr Sparty, druhý je prodlouženou rukou u týmu a dohlíží na jeho chod. Nyní se ale situace pro Tomáše Sivoka dramaticky mění. Už nebude tím, kdo dozoruje trenéra, klima v kabině a reportuje na Letné člověku v direktivní roli. Nově bude tím vykonavatelem právě bývalý reprezentační stoper.
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Rosického nahradil člověk, který s ním dlouhodobě spolupracoval a byl de facto součástí sportovního úseku, jenž současnou Spartu pomáhal utvářet. V časech dobrých i špatných. Navíc klub ve svém vyjádření rovnou připustil možnost, že Rosický bude na Letné pokračovat v jiné roli, tudíž definitivní odstřihnutí od bývalého šéfa sportovní koncepce rovněž nepřichází.
Nechtěl bych předem odepisovat Sivoka v jeho nové roli. Když o něm mluvíte s lidmi ve fotbalovém zákulisí, názory na jeho osobu se různí. Leckdo vypráví o jeho pohledu na fotbal, který se může v některých aspektech lišit od Rosického původních vizí, jiní zase s ironickými úšklebky shazují jeho nasazení a pracovní píli.
Osobně s ním mám zcela zanedbatelnou zkušenost, proto si nedovolím soudit, jak bude funkci sportovního ředitele vykonávat. Odmítám však jeho jmenování vnímat jako revoluci. Jako rozhodnutí posunout kurz sparťanské flotily jiným směrem.
Sivok dosud v klubu pracoval. Byl pravou rukou Rosického, spolu o fotbale debatovali, řešili spolu vnitřní záležitosti v kádru, výběr nových hráčů a v kritickou chvíli, kdy měl Rosický zdravotní potíže, jej kolega zaskočil v roli dočasného sportovního ředitele.
Jedním z velkých otazníků je také Sivokova schopnost unést zodpovědnost a agendu, kterou jeho nová role bude obnášet. Je zcela odlišné mít na sobě terč a být tím, kdo je v pozadí. To všechno se dozvíme za pochodu. Z úvodních slov v nové roli těžko člověk rozpozná, co bude Sivok se Spartou zamýšlet. Bude se dál věnovat Rosického odkazu, nebo zkusí překopat typologii kádru?
O lecčems už napovídá to, kdo je favoritem na uvolněné místo po Brianu Priskem. Slovenský vizionář Adrian Guľa nepřijde do Prahy mazat manko na Slavii pragmatismem a partou zdivočelých vlčáků. Mnohem pravděpodobnější je, že půjde ve stopách dánského předchůdce.
Ale zpátky k Sivokovi a k tomu, co může reálně jeho jmenování v příštích týdnech přinést. Tomáš Rosický se za osm let ve funkci stal z velké části čitelným. Kdo sledoval jeho práci zblízka, tak nějak tušil, jak o fotbale, výchově hráčů či zapojování odchovanců do prvního týmu uvažuje. Ostatně je to znát i na tom, jaké fotbalisty do Prahy přiváděl.
Dovedu si představit, že být na jeho místě někdo jiný, dost mladých sparťanů by se do prvního týmu možná ani nepodívalo, natož nesbíralo minuty v lize a v evropských pohárech. Totéž může platit při riskantních tazích s Dávidem Hanckem či Lukášem Haraslínem, ale také s řadou cizinců, kteří na Letné žádný odkaz nezanechali.
Právě zde může dojít k razantní změně. Sivok bude muset mít výsledky a obecně se o něm ví, že je oproti Rosickému spíš impulzivnější typ osobnosti. Ne nadarmo se říká, že v klubu působili tak trochu jako "hodný a zlý policajt".
Někdejší sparťanský kapitán býval často viděn, jak před zápasy vytváří atmosféru v kabině. Když se nedařilo, nebál se pustit do křížku s některými hráči. Když bylo vše zalité sluncem, často jste ho spatřili, jak si ve slunečních brýlích v tréninkové soupravě pohrává s míčem, než týmu začne tréninková jednotka.
Nyní se přesune do zcela jiné a důstojnější role. Sivokův odbrzděný a volnější přístup ale může daleko více odkrýt prostředí A-týmu, vystavit ho mnohem většímu tlaku a přinést fokus na výsledek. Nemusí to automaticky hned znamenat, že bude hráče veřejně kritizovat nebo že se ze Sparty stane klub, který bude po každém neúspěchu hledat viníka. Ale nebudou se zkrátka tolerovat určité nedorazy. Především co se týká fyzického přístupu.
Rozdíl mezi Rosickým a Sivokem se může projevit také v komunikaci. Sparta v posledních letech působila poměrně uzavřeně. Informace z klubového prostředí se ven dostávaly opatrně a veřejná vyjádření často zůstávala spíš v obecné rovině. Je pouze na Sivokovi, zda v podobné bublině bude chtít pokračovat, nebo tým více "otevře".
Nebude to však hlavní náplň jeho poslání. Tou bude pořád fotbal a výsledky. Sám nevím, jestli je připravený nabídnout klubu a fanouškům jasnou představu o tom, jak by měla Sparta v následujících letech vypadat a jaké kroky k tomu vedou.
Ale zkusme si zaspekulovat. Je klidně možné, že se Sivokův charakter svým způsobem otiskne i v herní filozofii a Letenští budou mít za úkol zefektivnit svůj fotbal, oprostit se od místy až toxické snahy o kombinaci a být svým způsobem mnohem pragmatičtější, nečitelnější a prudší. Tak, jako to předvádí velká část účastníků Chance Ligy.
Sivokovým úkolem bude také najít pro Spartu nové lídry, osobnosti, které na Letné znovu vytvoří fungující tým. Tak jako to znal z dob, kdy v klubu zastával funkci kapitána. Nedělní utkání s Libercem bylo v tomto ohledu výmluvné. Sparta nepůsobila jako mužstvo, které se pere o důležité body a chce z nepříznivého období ven.
Ovšem do toho všeho přichází informace, že největším favoritem na post hlavního trenéra je Gul’a, který pasuje spíš do Rosického sféry budování, plánování, vizí a kombinačního fotbalu. Pokud by slovenský kouč, který v neděli skončil v Rize, skutečně přišel, vyvolalo by to řadu otázek a pochybností. Těžko si představit, že by Sivok chtěl měnit Spartu a zároveň měl trenéra, který jeho myšlenky nesdílí.
Zatím jde však o spekulace a nebylo by fér předjímat, jak by jejich spolupráce vypadala. Jisté je pouze to, že právě shoda a vzájemné porozumění mezi sportovním ředitelem a trenérem je a bude pro Spartu při její organizační struktuře pro další směřování zcela zásadní.
V tom se tradiční česká fotbalová značka zkrátka asi v dohledné době nezmění.
Jakub Dvořák je editorem Livesport Zpráv od roku 2022. Píše fotbalové analýzy a stará se o chod tematických webů eFotbal a Eurofotbal. Dříve působil v redakci deníku Sport.
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