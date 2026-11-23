Cesta českého útočníka zpět do hlavního týmu přitom nebyla vůbec jednoduchá. V minulé sezoně 2025/26 ho výrazně limitovaly problémy s krevní sraženinou, kvůli nimž stihl odehrát pouhých 12 zápasů. Na jaře navíc musel podstoupit náročnou tříhodinovou operaci. O to větší úlevu cítil po letním návratu na led, který hned v úvodu nového ročníku oslavil vítězným gólem proti Chicagu.
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"Bylo skvělé být zpátky, dát gól a znovu to všechno cítit. Znovu vnímat fanoušky. Na tenhle moment jsem čekal," radoval se tehdy Kulich.
Ani v aktuálním ročníku se mu však zdravotní problémy nevyhnuly. V říjnu ho během tréninku zasáhl puk do obličeje a následné vyšetření odhalilo otřes mozku. Český forvard následně kvůli zranění vynechal pět utkání. Po návratu navíc na začátku listopadu krátce vypadl i ze zápasové sestavy. Nevzdal se ale a postupně si znovu vybojoval důvěru trenérského štábu.
Zásadní obrat přišel v uplynulém týdnu, kdy dostal příležitost v elitní formaci po boku kanonýra Thompsona. A nově složená spolupráce začala rychle přinášet výsledky. Kulich se nejprve prosadil při těsné porážce na ledě Philadelphie (3:4), následně skóroval také proti Floridě (3:4). V druhém případě navíc strávil na ledě více než 21 minut, což jen podtrhlo rostoucí důvěru trenérů.
"Jiří dokáže rychle dostat puk z vlastního pásma, ale zároveň tvořit hru a střílet góly. O tom posledním jsme se přesvědčili například díky jeho trefě proti Philadelphii," pochvaloval si českého útočníka trenér Lindy Ruff.
Skvělou formu pak rodák z Kadaně potvrdil v nedělním souboji s Tampou Bay. Na vysokém vítězství Buffala 6:2 se podílel gólem a asistencí a znovu ukázal, jak důležitým hráčem může pro Sabres být.
Dvaadvacetiletý forvard, který ve své nováčkovské sezoně 2024/25 nastřílel 15 branek, tak po náročném období znovu nabírá sebevědomí i herní jistotu. Pro zbytek ročníku bude zásadní především to, aby se mu vyhýbala další zranění a nucené pauzy. Pokud zůstane zdravý, může si místo po boku Thompsona udržet a stát se jednou z klíčových postav ofenzivy Buffala.