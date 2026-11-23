Dramatickou bitvu rozsekly nájezdy
V 10. kole Univerzitní ligy ledního hokeje se v Hokejové hale Pouzar odehrál vyrovnaný souboj mezi domácími VŠTE Black Dogs Budweis a hostujícími UPCE Riders Pardubice. Po bezbrankové první třetině, v níž Jihočeši nevyužili tři přesilovky a nastřelili břevno, udeřili ve 31. minutě hosté. Svou hned první početní výhodu bleskově přetavil ve vedoucí gól Tomáš Hebek po asistenci svého bratra Lukáše. Domácí se vyrovnání dočkali až v samotném závěru řádné hrací doby. V 58. minutě dotlačil vyražený puk do sítě Yahor Hrakholski. Protože opatrné prodloužení rozhodnutí nepřineslo, zamířil duel do samostatných nájezdů. V nich se jako jediný exekutor prosadil střelou o tyč Adam Novotný a zajistil Pardubicím cennou výhru 2:1.
VŠTE Black Dogs Budweis – UPCE Riders Pardubice 1:2sn
Akademici přestříleli Hradec Králové
Ve středečním duelu Univerzitní ligy ledního hokeje hostili ZČU Akademici Plzeň celek z Hradce Králové. Skóre otevřel ve 13. minutě v přesilovce hradecký Petr Fiala, domácí však ještě před přestávkou srovnali zásluhou Adama Dolhého. Prostřední část pak patřila Západočechům, kteří čtyřmi brankami zlomili odpor soupeře. Hostům nepomohla ani dvojnásobná početní výhoda a v závěru třetiny navíc inkasovali ve vlastní přesilovce od Jakuba Siegera. Ve třetí periodě sice Ondřej Kopecký snížil, ale neproměnil následné trestné střílení. Gólovou tečku za jasnou výhrou 7:3 udělal půl minuty před koncem v dalším oslabení kapitán Štěpán Říha, jenž tak zkompletoval hattrick.
ZČU Akademici Plzeň – UHK UNIted Hradec Králové 7:3
Medvědi z MUNI nedali Ústí šanci
V souboji ze suterénu tabulky přivítali hokejisté MUNI Bears Brno celek UJEP North Wings Ústí nad Labem. Domácí tým od úvodních minut naplno využíval výrazně početnější sestavu a už v první třetině si vypracoval čtyřbrankový náskok. Kanonáda Masarykovy univerzity pokračovala i ve druhé části, kdy skóre narostlo až na hrozivých 8:0. Severočeši sice v závěru druhé a na začátku třetí třetiny dokázali zásluhou dvou využitých přesilovek Lukáše Sochora a Filipa Mareše snížit, ale na rozjeté domácí to nestačilo. Závěrečnou desetiminutovku totiž Brno opět ovládlo, přičemž pětibodovými zápisy (2+3) zazářili kapitán Jaroslav Řehák a útočník Lukáš Nový.
MUNI Bears Brno – UJEP North Wings Ústí nad Labem 12:2
Obhájci ovládli první semifinále
Před rekordní kulisou 11 016 diváků v holešovické Sportovní hale otevřel první semifinále Bitvy o Prahu souboj UK Kings Prague s lídrem tabulky ČVUT Engineers Prague. Obhájci titulu šli do vedení v 5. minutě zásluhou Samuela Kucharčíka. Ve vyrovnané prostřední části Inženýři dvakrát srovnali krok po trefách Jakuba Maříka a Filipa Staňka. Zlom přišel v 37. minutě, kdy Filip Hron vrátil Králům vedení a brankář Vojtěch Jaňour pochytal sérii velkých šancí soupeře. Závěrečnou třetinu už Karlovka ovládla třemi góly. Dvakrát se prosadil David Jindra a výhru 6:2 pečetil při power play ČVUT do prázdné brány tříbodový Kucharčík.
UK Kings Prague – ČVUT Engineers Prague 6:2
Farmáři uhájili náskok
Druhé semifinále Bitvy o Prahu svedlo dohromady týmy ČZU Farmers Prague a VŠE Falcons Prague. Skóre otevřel dvě sekundy před koncem vyrovnané první třetiny Martin Kundrát. Ve druhé části navýšil vedení Farmářů z úniku Albert Bareš, zatímco Falcons marně dobývali klec skvělého Šafránka. Gólová smršť přišla ve třetí periodě. Na kontaktní trefu Jiřího Fibigra odpověděl dvěma zásahy Marin Frank a poslal ČZU do tříbrankového trháku. Závěrečný nápor VŠE sice přinesl góly Davida Straky a v poslední minutě při power play i Jonáše Jobánka, vyrovnat už ale Falcons nestihli.
ČZU Farmers Prague – VŠE Falcons Prague 4:3
Fanoušci univerzitního hokeje se mají opět na co těšit. Příští týden nabídne pět zápasů první divize ULLH. Program odstartuje už v pondělí souboji v Hradci Králové a v Českých Budějovicích. Tečku za hokejovým týdnem pak udělá ve středu pražský duel, ve kterém domácí Engineers přivítají brněnské Cavaliers.