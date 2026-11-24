Bedard si poranil pravé rameno 17. listopadu během vhazování v utkání proti Torontu. Následná vyšetření potvrdila nutnost operačního zákroku, který už má talentovaný útočník úspěšně za sebou. Klub nyní počítá s tím, že rekonvalescence potrvá delší dobu. "Očekáváme, že se v přibližném časovém horizontu čtyř měsíců plně zotaví," uvedlo Chicago v oficiálním prohlášení.
Pro Blackhawks představuje Bedardova absence výrazné oslabení. V dosavadních 15 zápasech této sezony nasbíral sedm gólů a 11 asistencí a znovu potvrzoval svou roli ofenzivního lídra týmu. Také v minulém ročníku patřil k hlavním tahounům Chicaga, když si v 69 utkáních vytvořil osobní maximum v počtu vstřelených branek (30) i asistencí (45).
Bývalý držitel Calder Memorial Trophy, ocenění pro nejlepšího nováčka NHL, debutoval v nejprestižnější hokejové soutěži světa v 18 letech v sezoně 2023/24. Chicago si jej předtím vybralo jako jedničku draftu v roce 2023 a od mladého Kanaďana si slibovalo, že se stane tváří nové éry klubu. Bedard od svého vstupu do NHL pokaždé zaznamenal alespoň 20 gólů a 35 asistencí za sezonu. Kvůli dlouhé zdravotní pauze však tato série s největší pravděpodobností skončí.
Chicagu navíc příliš nevychází ani letošní ročník. Blackhawks se s bilancí osmi vítězství, 14 porážek a dvou proher po prodloužení či samostatných nájezdech pohybují na spodních příčkách ligové tabulky a jejich postup do play off se jeví jako velmi nepravděpodobný. Návrat kapitána až v závěru základní části tak může přijít v době, kdy už bude o osudu sezony jeho týmu prakticky rozhodnuto.