Tampa Bay – Buffalo 2:6
Kulich vstřelil ve čtvrté minutě úvodní gól utkání a skóroval ve třetím z posledních čtyř zápasů. Český útočník vystihl ve středním pásmu rozehrávku, vyrazil do protiútoku a prosadil se střelou zpoza levého kruhu mezi betony brankáře.
Tampa Bay na gól Kulicha odpověděla trefou Nikity Kučerova. Buffalo si rozhodující trhák vypracovalo v prostřední třetině, ve které odskočilo i díky dvěma trefám Tageho Thompsona na 4:1. Kulich si připsal druhý bod v zápase v předposlední minutě, když po jeho asistenci zpečetil výhru Zach Benson gólem přes celé kluziště při risku domácích bez brankáře.
Vancouver – Chicago 3:6
Vancouver nezachytil úvod, ve dvanácté minutě prohrával 0:4. Zápas ale zdramatizoval a Chytil snížil v úvodu druhé třetiny na 2:4. Český útočník přihrával v přečíslení před branku a puk si do vlastní sítě srazil bránící hráč.
Hronek asistoval ve 37. minutě u branky na 3:5, kterou vstřelil z dorážky Jake DeBrusk. Kontaktní gól měl vzápětí ještě na hokejce Chytil, ale netrefil zblízka z dorážky zcela odkrytou branku. Hosty uklidnil ve třetí třetině gól Romana Kancerova, který tím zkompletoval svůj první hattrick v NHL.