Do konce aktuálního ročníku F1 zbývají ještě tři závody a Haas je posledním týmem, který dosud neoznámil kompletní jezdeckou sestavu na příští rok. Obecně se očekává pokračování Bearmana, ten má však stále platný kontrakt s akademií Ferrari, přestože za Haas závodí už od roku 2025.
"Neexistuje žádná omluva pro to, že jsem tady bez podepsaného kontraktu. Pokud mám být upřímný, jsem docela zklamaný. Je to zvláštní situace. Z pohledu jezdcova sebevědomí to není ideální. Vím, že jsem v této sezoně odvedl dobrou práci. Fakt, že nevím, co budu dělat příští rok, není ideální," řekl v rozhovoru pro The Athletic.
Celou situaci se pokusil objasnit šéf týmu Ajao Komacu: "Podpis kontraktu nějakou dobu trvá a vyžaduje spolupráci všech. Všichni jsou však na stejné vlně. Ollie za nás chce závodit, my ho chceme v našem týmu a není pochyb o tom, že tomu tak bude. Je trochu nešťastné, že to trvá tak dlouho."
Bearman svými dosavadními výkony často zastínil týmové kolegy. V probíhající sezoně získal 23 bodů a v průběžném pořadí jezdců je na 13. místě.