Bulíř v 16. minutě srovnal na 1:1 a ukončil dlouhé střelecké trápení. V extralize skóroval poprvé od březnového předkola play off proti Kometě Brno. "Pro mě to mělo obrovský význam. Člověk se s tím trošku trápí, góly se očekávají a já už jsem to měl trošku v hlavě. Někdy jsem na to myslel až zbytečně moc a prostě to nešlo, nespadlo to tam. Hrozně se mi po gólu ulevilo," řekl Bulíř.
"Byla tam z mojí strany nějaká euforie, protože doba bez gólu byla fakt dlouhá. Myslím si, že mi to pomohlo i se trošku uklidnit v hlavě. Doufám, že i nastartovat nějakou gólovou sérii. Všechno ale zastiňuje prohraný zápas, bohužel. Člověk z toho nemá takovou radost," doplnil.
Jihočeši po povedené druhé třetině vedli o tři branky a zdálo se, že po nedělním triumfu nad obhájcem titulu z Pardubic míří za body proti dalšímu favoritovi. "V úvodu jsme perfektně navázali na zápas s Pardubicemi. Všichni jsme byli výborně nastavení, v kabině to bylo před zápasem znát. Dvě třetiny parádní, vůbec nevím, co se s námi stalo," přemítal Bulíř.
"Nevím, kde jsme byli hlavami, asi špatně nastavení. Super rozjetý zápas, vedeme 4:1 se Spartou doma, plný barák, výborná atmosféra. Fanoušci s námi v zápase žili, vývoj nám hrál do karet. Nevím, co víc chceme. Třetí třetina se nám hrubě nepovedla. Takovýhle výpadek se nám nemůže stávat," kroutil hlavou bývalý liberecký útočník.
Litoval už nepovedeného vstupu do třetí třetiny, Sparta během úvodních tří minut snížila na rozdíl jedné branky. "Když prohráváte o tři góly, nemáte co ztratit. Oni vyměnili gólmana, udělali nějakou změnu. Bohužel pro nás se jim to vyplatilo. Ale nebylo to o nich, bylo to o nás. Jak jsme k tomu přistoupili a jak jsme třetí třetinu začali," podotkl Bulíř.
Tři góly inkasoval jeho celek v oslabení. Klíčové bylo vyloučení útočníka Róberta Lantošiho, který za smolný zásah hokejkou do soupeřova obličeje dostal 10 minut před koncem čtyřminutový trest a Sparta z vylepšené přesilovky otočila stav. "Pomohli jsme jim i tím, že se dostali do přesilovky. Využili je a dali z toho góly. Ta třetina nám prostě nevyšla ze všech stran a asi nemá cenu se v tom pitvat dál. Musíme potrénovat a připravit se na další zápas v neděli v Brně," konstatoval.
Jihočeši proti neoblíbenému soupeři nedokázali poprvé v sezoně zapsat třetí výhru po sobě. Místo aby se dostali na třetí místo tabulky před Kladno, Sparta se k nim dotáhla na rozdíl bodu. "Doufám, že je to první a poslední takovýhle výpadek v sezoně, tohle si nemůžeme dovolovat. Zítra bude prostor si něco říct a ukázat, ale pak se musí jít dál. Máme dva dny na to se srovnat a zapomenout na to, co se stalo. Do zápasu v Brně musíme jít pozitivně naladěni. Jakmile se v tom budeme utápět, bylo by to ještě horší," dodal.