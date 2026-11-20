Čtvrtý ročník pražského univerzitního svátku pod hlavičkou ULLH posunul hranice vysokoškolského sportu v Evropě. Už s předstihem vyprodaná holešovická hala přivítala 11 016 fanoušků, čímž padl dosavadní podzimní rekord z Ostravy (10 tisíc diváků). Celý večer navíc provázel bohatý doprovodný program včetně venkovní fanzóny i fanouškovských pochodů všech čtyř pražských univerzit.
"My neříkáme, že jsme nejlepší hokej, my říkáme, že jsme nejzábavnější hokej v Česku. Snažíme se, aby se fanoušek bavil od začátku do konce," vysvětlil ve studiu Oneplay Sport filozofii soutěže Marek Herna, který měl doprovodný program na starosti. "Už je to starší babička, ale pořád legenda," dodal s úsměvem na adresu holešovické arény, do které pořadatelé museli navézt kompletní techniku včetně středové kostky.
UK Kings Prague – ČVUT Engineers Prague 6:2
Úvodní semifinále nabídlo reprízu loňského finále mezi UK Kings Prague a lídrem tabulky ČVUT Engineers Prague. Dvě třetiny se hrál vyrovnaný hokej – na vedoucí trefu Kucharčíka a přesilovkový zásah Brože dokázali Inženýři dvakrát odpovědět zásluhou Maříka a Staňka. Za stavu 2:2 však vytáhl sérii klíčových zákroků brankář Vojtěch Jaňour, jemuž v prostřední části dokonce kuriózně vypadl nůž z brusle.
Obrat v zápase pak nastartoval rychlým výpadem do šibenice obránce Filip Hron. V závěrečné dvacetiminutovce už Karlovka dominovala – využila pětiminutovou přesilovku po vyloučení Havlína, dvakrát se prosadil David Jindra a skóre na konečných 6:2 uzavřel do prázdné brány Kucharčík. Závěr navíc okořenila pěstní výměna mezi Matějem Svobodou a Tomášem Bernatem.
"Nevím, kdy se to přesně zlomilo. Prostě nám to tam napadalo, měli jsme trochu štěstí a dobré střelce," hodnotil po utkání obránce vítězů Svoboda a s nadhledem okomentoval i svou bitku: "Můj brácha dělá thajský box, něco jsem od něj pochytil možná."
ČZU Farmers Prague – VŠE Falcons Prague 4:3
Druhé semifinále přineslo nečekaný scénář. ČZU Farmers Prague vstoupili do duelu proti favorizovaným VŠE Falcons Prague maximálně disciplinovaně. Dvě vteřiny před první sirénou otevřel skóre Martin Kundrát a ve druhé části zvýšil z úniku Albert Bareš.
Dramatická třetí třetina nabídla pět branek. Na kontaktní gól Jiřího Fibigra bleskově odpověděl Marin Frank, jenž později přidal i čtvrtou trefu Farmářů. VŠE v závěru při hře bez brankáře snížila zásluhou Straky a v čase 59:37 i Jobánka na 4:3, vyrovnat už ale nestihla. Hráči ČZU tak oslavili historicky první postup do finále Bitvy o Prahu.
"Jsem rád za fanoušky ČZU, protože i když se jim nedaří poslední čtyři roky, pořád chodí a povzbuzují. Je fajn, když jednou za čas dostanou něco zpátky. Je to příjemné překvapení pro celou soutěž," ocenil prezident ULLH Tomáš Hlaváč.
Rekordy a výhled do budoucna
Podzimní blok velkých televizních utkání na Oneplay Sport tak vyvrcholil v obřím stylu. Podle marketingového ředitele ligy Viléma Fraňka jde o zlomové období: "Lidé začínají vnímat, že to není jen Praha, Brno nebo Ostrava, ale celek. Cítím, že letošní podzim je přelomový."
Prezident soutěže Tomáš Hlaváč zároveň nastínil, kam až může divácký strop univerzitního hokeje v příštích letech vyrůst. "Příští rok by mělo být derby v Brně v nové aréně pro 13 tisíc diváků, pak O2 arena a možná i nová aréna Petra Dědka v Pardubicích. Nic většího už v Evropě nebude," uzavřel Hlaváč s úsměvem.