Karlovy Vary – Vítkovice 3:2
Karlovy Vary uspořádaly zápas pro školáky se začátkem v poledne ve všední den potřetí. V roce 2024 přivítaly České Budějovice a prohrály 1:2 v prodloužení, loni hostily Třinec a vyhrály 2:1.
Energii se v pátek podařil vstup do utkání. Po 74 sekundách se trefil zpoza levého kruhu pod horní tyč Egle. V 5. minutě mohli Ostravané odpovědět, ale Cienciala únik dvou hostujících hráčů na Frodla po přihrávce Hladonika nezakončil a bekhendový pokus po následné otočce karlovarský gólman bez problémů kryl. V polovině úvodní části na druhé straně projel před Hrachovinu Bambula, vítkovický gólman mu ale nedal prostor, aby jej mohl bekhendovým zakončením překonat.
Na přelomu první a druhé třetiny domácí odolali při Tomkově vyloučení. Ve 27. minutě Karlovy Vary při vyloučení exkarlovarského Šíra využily početní výhodu. Egle uvolnil na levé straně Jonese, který z úhlu zamířil do odkryté branky. Na druhé straně Frodl vyrazil nebezpečný bekhendový pokus Maciase a k zakončení se před ním nedostal dorážející Nellis. Na druhé straně nevyužil příležitost Brickley a ve 32. minutě trefil Sapoušek levou tyč.
Vítkovice nezužitkovaly ani další početní výhodu při Sapouškově trestu z konce druhé části. Ve 42. minutě se ocitl sám před Frodlem polský útočník Macias, ale neuspěl. Před Hrachovinou neměl přesnou mušku kapitán Energie Černoch. V čase 44:21 už to ale bylo 3:0. Tomek si vyměnil puk s Eglem a z pravého kruhu zamířil k protější tyči.
Ostravané se ale brzy vrátili do hry. Ve 49. minutě zužitkoval Hladonik v přečíslení Šírův pas a o 119 sekund později se bývalý hráč Energie prosadil i podruhé v utkání. Po Zbořilově přihrávce vystřelil z pozice mezi kruhy a puk si nešťastně srazil do vlastní branky Eronen.
Vyrovnat mohli Stránský a Abdul, ale Frodla nepřekonali. Poté, co domácí neuklidnil Brickley, byl blízko vyrovnání v 59. minutě Zbořil. Jeho tečovaná střela při power play ale skončila na horní tyčce. Energie tak těsnou výhru udržela.