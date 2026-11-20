"Pro mě je to pořád ještě speciální. Loni ještě jako neplnoletý, letos už s plexisklem. Vyhovuje nám, že se hraje brzo, máme pak celý den. Je to za námi a jsem strašně rád, že jsme to zvládli," řekl Tomek. Spolužáky ze sportovního gymnázia v hledišti neměl. "Moje škola tady nebyla. Bohužel to pan ředitel zatrhl," řekl s úsměvem.
Byl ale rád, že se zápas podařil. "Vstoupili jsme do toho dobře, jak jsme si řekli. Neměli jsme úplně dobrý začátek naposledy se Spartou. Dneska nám to šlo o dost líp, dostali jsme se do vedení brzo 1:0, pak 2:0 a 3:0. Pak jsme bohužel na dvě tři minutky polevili, což se nám nesmí stávat. Po dvou inkasovaných brankách jsme se ale zase semkli a na konci to byl skvělý týmový výkon. Bereme tři body," pochvaloval si Tomek.
S výkonem týmu, který doma předtím třikrát za sebou nebodoval při porážkách s Mladou Boleslaví (1:2), Pardubicemi (2:4) a Spartou (1:3), byl spokojený. "Špatné věci tam nebyly, spíš detaily. Je to klasický dvouminutový výpadek, jaký se v hokeji stává. Ale dobrým týmům se to nestává. Věřím, že příště se nám to nestane," prohlásil Tomek.
Po porážce se Spartou z minulého týdne, což byl dosud jediný duel Energie po reprezentační pauze, kouč Pavel Patera zamíchal sestavou. Reagoval i na celkové čtyři prohry z posledních pěti zápasů. Tomek se zařadil do útoku s kapitánem Jiřím Černochem a Lotyšem Haraldsem Eglem, který se po jednozápasové pauze vrátil do sestavy a připsal si tři body za gól a dvě asistence.
"Víme, že má comebacky dobré, z prvního doteku dnes hned dal gól. Strašně to týmu pomohlo, nakoplo nás to, že jsme hned ve druhé minutě vedli. Je dobré ho mít zpátky. Dneska fungovaly všechny lajny a ukázalo se to na výsledku," pochvaloval si Tomek.
Svůj gól ve 45. minutě na 3:0 oslavil zapumpováním rukama ve stylu "Six Seven" a tuto populární variantu si chystali se spoluhráči dopředu. "S klukama jsme si to domlouvali už loni, tenkrát to nevyšlo. Dneska jsme si v kabině zase řekli, že kdyby to tam někomu z nás mladších padlo, uděláme to. Byla to dneska nejlepší příležitost. Já ale spíš než to gesto používám to číslo. Taková je doba," prohlásil Tomek.