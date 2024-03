Prohra s Německem byla varování. Pokud se nezlepšíme, čeká nás velké zklamání, hlásí Mbappé

Podle klíčového hráče francouzské fotbalové reprezentace Kyliana Mbappého (25) byla porážka 0:2 od Německa varovným signálem před nadcházejícím mistrovstvím Evropy. Dodal, že tým vedený Didierem Deschampsem (55) musí v úterním přátelském utkání proti Chile předvést o poznání lepší výkon, aby se vyhnul riziku, že bude se zklamáním odjíždět také z letošního Eura.

Florian Wirtz skóroval za Německo už po pouhých sedmi vteřinách hry. "Jen jsme stáli a koukali," postěžoval si po svém 150. zápase v roli trenéra Francie Deschamps. Druhý zásah přidal na začátku druhého poločasu Kai Havertz, a definitivně tak stvrdil výsledek utkání.

S výkonem sebe a svých spoluhráčů nebyl spokojený ani Mbappé, který odehrál plnou minutáž. "Musíme si uvědomit, že pokud budeme takto hrát i v dalších zápasech, které nás čekají, mohlo by nás čekat velké zklamání," sdělil v pondělí novinářům.

Statistiky utkání. Livesport

Na otázku, zda porážka zmírnila ambice Francie před Eurem, odpověděl ofenzivní hráč Paris Saint-Germain následovně: "Nevím. Kdybychom vyhráli nad Německem 5:0, neříkal bych hned, že snadno vyhrajeme celé Euro. Tudíž nechci ani v tomto případě tvrdit, že prohra znamená, že se necháme lehce vyřadit."

Dodal ovšem, že výsledek a předvedenou hru je potřeba brát jako varování. "Samozřejmě to nebyl dobrý zápas. Teď ale nezahodíme všechno, co jsme vybudovali. Prošli jsme kvalifikací, byli s naším stylem úspěšní. Dokázali jsme vyhrát hodně zápasů," uvedl optimisticky útočník spojovaný s přesunem do Realu Madrid. Otázce na přestup se ale na tiskové konferenci vyhnul.

Francie v úterý pohostí na Stade Velodrome, kde hraje své domácí zápasy Marseille, Chile. Mbappé řekl, že očekává od místních fanoušků nevraživost, a to i když na tamější půdě nastoupí v dresu reprezentace.

"Pokud na mě budou bučet, takový je život. Nebudu si to brát osobně a nezmění to můj způsob hry," pronesl 25letý reprezentant. "Ale pokud na mě nebudou bučet, budu příjemně překvapen," dodal.

