Patnáctou etapu ovládli Woutové. Poels porazil van Aerta a poprvé na Tour vyhrál

Souboj Woutů v další alpské etapě Tour de France vyhrál nizozemský vrchař Wout Poels (35) z Bahrainu-Victorious a poprvé v kariéře získal prvenství v etapě jedné z Grand Tour. Cílem v lyžařském středisku Saint-Gervais projel s náskokem 2:08 na belgického univerzála Wouta van Aerta (28).

Na rovině ani v klasikářských etapách to nešlo? Nevadí, výhru na kopci ještě nemám... Možná to si říkal Wout van Aert, když se rozhodl triumfovat v jedné z nejtěžších etap letošní Tour. Skoro se mu to povedlo, ale jeden muž byl lepší – Wout Poels vyhrál svou první etapu na Grande Boucle a týmu Bahrain-Victorious zajistil po Pellu Bilbaovi už druhé prvenství. Třetí byl v cíli Mathieu Burgaudeau z Total Energies.

"Znamená to hodně, jako malý jsem o tom hodně snil. Navíc i vzhledem k tomu, co se stalo v posledních týdnech s Ginem (Mäderem). Byl tam se mnou Wout, musel jsem jet naplno. Tým mi letos věřil, Roman Kreuziger mi říkal, že budu mít ve druhém a třetím týdnu dobrou formu. No a tady to máme," zhodnotil dojatý Poels v cíli.

Bitva se odehrávala na dvou frontách, taktizování hlavních favoritů znovu skončilo patem. Jonas Vingegaard vykryl drtivý nástup Tadeje Pogačara a oba dojeli do cíle ve stejném čase. Obhájce prvenství tak stále zůstává ve žlutém dresu o pouhých 10 vteřin před svým slovinským vyzyvatelem. Třetí Carlos Rodríguez už má ztrátu 5:21.

Kiks fanouška a úspěšný únik

Další neděle, den před druhou přestávkou v úmorném třítýdenním úsilí a další alpská etapa. Peloton Tour musel překonat 179 kilometrů až do horského střediska Saint-Gervais Mont-Blanc. A závěr? Bezmála deset kilometrů nahoru, navíc s brutálními sklony na Cote des Amerands.

Bolest nebolest, dopředu chtěl znovu každý a vytvořit únik trvalo dlouhou dobu. Nakonec více než 30 uprchlíkům napomohl ošklivý hromadný pád, který postihl peloton na 52. kilometru. Způsobil ho nepozorný fanoušek, který rukou poslal k zemi Seppa Kusse z Jumbo-Visma a za ním polovinu balíku.

Hlavní skupina se zklidnila a útok dostal luxusních 8 minut náskoku. Na jeho čele se na okamžik vydělila dvojice Julian Alaphilippe, Alexej Lucenko, velká grupa v závěsu čítala vrchaře jako Giulio Ciccone, Neilson Powless a Thibaut Pinot, no a také oba odvěké rivaly Mathieua van der Poela a Wouta van Aerta.

Únik dostal velký prostor uspět. @LeTour

Wout nebo Wout?

Před další jedničkovou prémií po jedenácti kilometrech stoupání na Col de Croix Fry zkusil svoje šance trojnásobný vítěz etapy na Tour Rui Costa, na vrcholu ale bral maximum bodů nakonec Ciccone. Italský vrchař Lidl-Treku tak vyrovnal účet s Powlessem, oba mají po etapě na kontě 58 bodů v boji o puntíky.

Ve sjezdu z Col des Aravis se do čela dostala čtveřice jezdců, po pádu největšího útočníka letošní Staré dámy Kristse Neilandse zbyli tři – van Aert za Jumbo, Wout Poels za Bahrain a Marc Soler v dresu UAE. Na až 17% sklonech stoupání Amerands zaútočil Poels a rychle získával metry na svého jmenovce, který váží o 12 kilogramů víc. Van Aert se sice zbavil Solera, v cíli na něj ale zbylo pouze druhé místo.

V pelotonu začaly týmy Jumbo a UAE mezitím tlačit na pilu a Kuss, kterého dříve stihl pád, nemohl svému lídrovi Jonasi Vingegaardovi pomoct. Dán zůstal sám s Tadejem Pogačarem a jeho superdomestikem Adamem Yatesem. Ten si překvapivě nastoupil a nechal oba rivaly pospolu za sebou. Pogačar pak zkusil to, co umí nejlépe – drtivě akcelerovat. Jenže jeho snaha přišla vniveč, Vingegaard si jeho nástup s přehledem pokryl a udržel žlutý trikot.

