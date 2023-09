Cyklistickou Vueltu vyhrál Američan Kuss, Jumbo-Visma ovládlo všechny tři Grand Tour

Americký cyklista Sepp Kuss (29) vyhrál Vueltu a slaví životní triumf. Jeho stáj Jumbo-Visma zase jako první ovládla všechny tři Grand Tours v sezoně. V závěrečné 21. etapě se slavnostním dojezdem do Madridu, kdy už se tradičně na celkové pořadí neútočí, zvítězil Australan Kaden Groves (24). Jan Hirt obsadil konečné 59. místo, Michal Schlegel byl 109.

Groves po více než sto kilometrech předčil v hromadném dojezdu druhého Itala Filippa Gannu i třetího Němce Nica Denze a připsal si třetí letošní primát na Vueltě. Ve Španělsku jednou slavil i loni, letos vyhrál také jednu etapu na Giru. Groves zároveň ovládl bodovací soutěž před obhájcem celkového prvenství Belgičanem Remcem Evenepoelem, jenž byl zase nejlepším vrchařem.

Devětadvacetiletý Kuss držel červený dres lídra od osmé etapy a nakonec zvítězil o 17 sekund před týmovým kolegou Dánem Jonasem Vingegaardem. Třetí skončil další jezdec Jumba-Visma a trojnásobný vítěz Vuelty Slovinec Primož Roglič.

"Dneska jsem trpěl nejvíc v celém závodě, víc než na Angliru. Jsem rád, že je konec," řekl Kuss. "To, že jsem vyhrál Vueltu, neznamená, že jsem někdo jiný. Život se mi ale změní určitě. Pořád to vstřebávám, bude to chtít dost času," dodal.

Dlouholetý domestik Kuss letos pomohl Rogličovi k triumfu na Giru d'Italia a Vingegaardovi k obhajobě prvenství na Tour de France. Zároveň se stal prvním americkým vítězem Grand Tour po Chrisi Hornerovi, který v roce 2013 vyhrál také na Vueltě. První tři místa v některém ze závodů elitní trojky naposledy obsadili jezdci jedné stáje v roce 1966, kdy rovněž na Vueltě triumfoval tým Kas-Kaskol.

Organizátoři dnes potvrdili, že příští Vuelta začne podruhé v historii v Lisabonu. Poprvé se tak stalo v roce 1997. Mimo Španělsko začne závod popáté v téměř devadesátileté historii.

