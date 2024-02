Štybar nedělním startem na MS cyklokrosařů v Táboře uzavře profesionální kariéru

Zdeněk Štybar (38) uzavře nedělním startem na mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře profesionální kariéru. Trojnásobný mistr světa v terénu z let 2010, 2011 a 2014, jenž má za sebou také úspěšnou kariéru na silnici, to v pátek oznámil novinářům.

Právě v Táboře odstartoval Štybar před 14 lety cestu mezi cyklistickou špičku. Na silnici, kde vybojoval například etapová vítězství na Tour de France (2015) a Vueltě (2013) a vyhrál také Eneco Tour či tři různé klasiky, závodil naposledy loni v říjnu.

V předchozích sezonách se Štybar, který se na cyklokrosovém šampionátu představí také jako finišman českého týmu v páteční štafetě, potýkal s řadou zdravotních potíží. Impulzem k myšlenkám o uzavření kariéry pak byl ale nezájem australské stáje Jayco AlUla, jejíž barvy minulý rok hájil, o prodloužení spolupráce.

S odstupem času Štybar v posledních týdnech zvažoval, že si kariéru na silnici ještě o jednu sezonu prodlouží v domácí kontinentální stáji ATT Investments. Nakonec se ale rozhodl, že se rozloučí v Táboře. "Myslím, že si nemohu vybrat lepší závod pro konec kariéry než právě mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře," řekl Štybar.

Spolupráce s ATT

Na jihu Čech je na roztrhání. Pro organizátory je hlavní tváří šampionátu, klíčovou postavou, která bude mít významný vliv na návštěvnost v táborském areálu Komora. A s ohledem na jeho kontakty v Belgii, kde také trvale žije, se těší i velkému zájmu zahraničních médií.

"Je to fakt šrumec. Snažím se to vydržet a nějakým způsobem si to užít. Už v pondělí ale bude všechno jinak. Spíše mám strach, že nebudu mít co dělat... Nějaké věci v hlavě mám. Ale to nestojí za zmínku," uvedl Štybar.

Týmu ATT bude ale patrně přece jen vypomáhat. Jen zatím neupřesnil, v jaké roli. Ve hře byla i pozice sportovního ředitele, případně mentora nebo ambasadora, jak uvedl před třemi týdny šéf stáje Radim Kijevský. "Domluvíme se, ale bude to spíše role poradenská. Navážeme určitou spolupráci. Abych však šel závodit, to by se muselo ještě počkat a určité věci vyladit," vysvětlil Štybar.

Jezdit pro radost

Jakmile uzavře dráhu profesionála, chce si už kolo pouze užívat a jezdit pro radost. "Už nebudu koukat na wattmetr, jaký mám jet interval zítra, pozítří… Prostě si půjdu užít kolo, až bude hezky. A pokud bude nevlídno třeba jako včera ve Stříbře, tak na kolo prostě nepůjdu. Chci si už kolo jen užívat a nebudu jezdit na výsledky," těšil se.

Již dříve naznačil ambice startovat v jiných cyklistických disciplínách. Lákala ho například účast na Cape Epic v JAR, maratonském etapovém závodu dvojic na horských kolech.

"Teď to je moc brzy po Táboře. Myslím, že v pondělí padnu. Jet Cape Epic, to by toho bylo trošku moc. Jde určitě o velkou výzvu, ale to je závod, který mohu jet vždy. Za rok, za dva... Kdybych jel teď, tak by všichni chtěli, abych jel na výsledek. Pokud bych se rozhodl jet závody na gravelu, bylo by to úplně stejné. Všichni by očekávali, že budu bojovat o umístění. Ale já, když skončím, tak chci tu kariéru vážně ukončit," prohlásil Štybar.