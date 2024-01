S olympijským vítězem po boku. Brenda Fruhvirtová vyhlíží bitvu se Sabalenkovou

Pro mnohé to byl nejzajímavější výsledek prvního dne. Česká tenistka Brenda Fruhvirtová (16) se po roce zase vrátila na grandslam v Melbourne, o rok zkušenější a také odhodlanější. První vítězství v hlavní soutěži zapsala v souboji s daleko protřelejší Rumunkou Anou Bogdanovou (31). Na výkon Fruhvirtové bedlivě dohlížel z hráčské lóže chilský matador Nicolás Massú (44), olympijský vítěz z Atén. A předně nový kouč nadějné Češky.

Nebyla tolik dominantní jako její rumunská soupeřka, v první sadě těžko hledala odpověď na agresivní hru Bogdanové. Když se však zklidnila, začala diktovat dlouhými přesnými míči od základní čáry tempo hry. A v klíčových chvílích pak suverénně proměňovala nabídnuté příležitosti. "Bojovala jsem až do konce, což nebylo snadné, protože jsem měla problémy se zápěstím. V prvním setu to hodně bolelo, i když vím, že to není omluva," uvedla na pozápasové tiskové konferenci.

Ano, měla vlastní, takové pozornosti se dostává jen největším hvězdám. Mezi novináři v Melbourne však vzbudila nebývalý zájem. Vždyť Fruhvirtová je nejmladší hráčkou od Američanky Coco Gauffové, aktuální světové čtyřky, které se tam povedlo vyhrát zápas dvouhry. Zatímco její vrstevníci zápolí s učivem na střední škole, ona dosáhla druhého kola grandslamového svátku. A v příštím žebříčku se poprvé v kariéře dostane do elitní stovky žebříčku WTA, v němž vystřídá svou o rok a půl starší sestru Lindu.

Doposud objížděla turnaje s maminkou, na sestru Lindu zase dohlížel táta Hynek. Bylo ale jasné, že postupem času se věci budou muset změnit. Už před loňskou sezonou se začal českým sestrám věnovat kondiční trenér Duglas Cordero, který připravoval třeba Fabia Fogniniho, Dominica Thiema nebo Leylah Fernandezovou.

A před tou letošní přišel do realizačního týmu ještě jeden osobitý chlapík. Nicolas Massú. "Mám ho moc ráda. Vytuší, co má v danou chvíli říct. I když jsme spolu teprve měsíc, mám pocit, že mě velmi dobře zná a ví, co potřebuju. Nico i Duglas jsou kamarádští, takže v týmu panuje taková ta pozitivní atmosféra. Cítím velmi dobrou energii," vyznala se Fruhvirtová.

Třetí pokus proti hráčce TOP 10

Jejím cílem nyní je fyzicky zesílit, cítí, že aktuálně je pro ni velmi obtížné konkurovat starším a urostlejším hráčkám. "Mají větší sílu, takže je to někdy těžké. Na tohle se teď asi zaměřím, na prvním místě je fyzická část a pak tenis. Když se budu cítit dobře a nebudu mít žádné bolesti, začnu hrát lépe," uvedla.

Přesný obraz toho, jak moc jí do velkých ranařek okruhu chybí, jí poskytne už příští zápas. Ve druhém kole Australian Open ji totiž čeká světová dvojka a mašina na žulově tvrdé údery Aryna Sabalenková… Ta už v Melbourne ukázala, jak dokáže být krutá a nekompromisní. V nedělním duelu s německou osmnáctiletou debutantkou Ellou Seidelovou jasně diktovala hru a když se snaživá německá hráčka po jednom z nepovedených volejů rozplakala, nepřišla žádná útěcha, naopak ještě drtivější tlak a vyšší úsilí.

Brenda Fruhvirtová zatím v kariéře nastoupila jen dvakrát proti hráčkám TOP 10. Poprvé to bylo loni na Roland Garros, kdy ji v prvním kole vyprovodila Jelena Rybakinová po setech 4:6 a 2:6, podruhé jen pár dnů zpět v Aucklandu, kde poznala sílu Coco Gauffové (0:6 a 3:6). Sabalenková v Melbourne bude pokusem číslo 3.