"Příprava byla letos daleko lepší. Musím říct, že tomu tak bylo i díky naplánování. Tím, že hrajeme hned první zápas turnaje v úterý, byli jsme tu od prvního dne, kdy se to pro týmy otevřelo. Přestože tam byly ještě nějaké nedodělky a nebylo vše úplně v dobrém stavu, vyšlo nám, že jsme si mohli na kurtu a 'centru' zahrát poměrně dost času. Z tohoto pohledu panuje určitě spokojenost," uvedl Berdych.
Češi dorazili do Boloni ve čtvrtek a před startem finálového turnaje pro osm nejlepších mají k dispozici silnou sestavu. Vedle 14. hráče světa Jiřího Lehečky a o příčku níže postaveného Jakuba Menšíka jsou ve výběru také Tomáš Macháč (59.) a deblisté Rikl s Adamem Pavláskem. Právě Rikl využil minulý týden i k léčbě natrženého břišního svalu a nyní je už podle Berdycha fit.
"Kluci včera absolvovali dobrou tréninkovou sekci a hráli hodinu a půl debla. Tím jsme si i vyzkoušeli všechny možné varianty, na které by mohlo dojít. A hlavně se ukázalo, že Rikl už zvládá plnou zátěž v pohodě a je připravený," podotkl Berdych.
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Nepříjemnosti naopak musí řešit jeho protějšek Frank Dancevic. Kanaďanům už dříve vypadli Denis Shapovalov, Gabriel Diallo a ideální není ani situace jejich současné týmové dvojky Liama Draxla. Ten hrál ještě v neděli finále challengeru v kanadském Drummondville a do Boloni by měl přiletět teprve dnes.
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"Myslím, že s tím mají sami dost starostí, které já naštěstí mít nemusím. Z mé strany tedy platí pořád stejný princip: Být připravený na to, že tam mohou hodit cokoliv," řekl Berdych k nominaci, která bude známá hodinu před úterním zápasem. Ten začne v 16:00.
"Varianty jsou takové, že jeden hráč je na cestě, protože včera prohrál finále někde v Kanadě, zatímco ostatní jsou tady. Takže si uděláme nástřel přípravy na obě varianty a pak uvidíme, koho tam vyšlou," řekl Berdych.
Jedničkou kanadského týmu zůstává bývalá světová čtyřka Félix Auger-Aliassime. Sedmnáctý hráč světa by měl podle předpokladů hrát v úterý druhou dvouhru proti české jedničce Lehečkovi, který v současné době pracuje s bývalým koučem Augera-Aliassimea Frédéricem Fontangem.
"Určitě to je pro nás výhoda. Oni to samozřejmě budou vědět také, ale troufnu si říct, že větší výhoda bude na naší straně. Myslím si, že Jirka to dokáže víc zužitkovat," věří Berdych. "Může využít toho, co mu Fred řekne a samozřejmě i já budu mít od něj všechny informace, abychom to poskládali a připravili se na zápas. Myslím si, že v těchto detailech to může být lepší varianta pro nás," doplnil.