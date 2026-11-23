Španěl měl problémy během zápasu s Daniilem Medveděvem. Za stavu 6:2, 2:1 si vyžádal ošetření a fyzioterapeut mu následně zatejpoval levou nohu. Po utkání přiznal, že nepříjemné pocity stále vnímá. Magnetická rezonance však vážnější poškození hamstringu vyloučila.
Alcaraz se rozhodl pokračovat a nakonec v Turíně předvedl skvělé výkony. Zvládl skupinu bez porážky, v semifinále si poradil s Benem Sheltonem a ve finále zdolal Alexandera Zvereva. Po triumfu přiznal, že během turnaje musel přizpůsobit pohyb a nepouštět se do každého náročného sprintu.
Přesto jeho vytíženost vyvolává otázky. Po dlouhé sezoně, v níž navíc kvůli zranění zápěstí vynechal několik měsíců, ho čeká ještě reprezentační povinnost. Španělsko vstoupí do Davis Cupu čtvrtfinálovým soubojem s Rakouskem, který je na programu 26. listopadu.
K odpočinku místo dalšího startu ho vyzval známý americký trenér Rick Macci. Ten na sociálních sítích upozornil na mimořádně fyzicky náročný styl španělského tenisty a potřebu dopřát mu více času na regeneraci.
"Alcaraz by měl Davis Cup vynechat a odpočívat. Je to tak. Potřebuje více času," napsal Macci. Podle něj je Španělova hra založená na vysoké intenzitě a neustálém pohybu natolik náročná, že potřebuje více prostoru na zotavení, aby mohl být v další sezoně znovu na vrcholu.
Macci zároveň upozornil na přeplněný tenisový kalendář, který podle něj bude i příští rok přispívat k velkému počtu zranění. Alcaraz se zatím k možnosti vynechat Davis Cup nevyjádřil a jeho účast v soutěži zůstává vysoce pravděpodobná.