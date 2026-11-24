Hvězdy Španělska a Německa Carlos Alcaraz a Alexander Zverev spolu v neděli hráli finále Turnaje mistrů, jen dva dny před startem bojů o týmovou trofej. "Ideální by bylo, kdyby se Češi potkali s takovou formou, jakou předvedli před měsícem a půl proti Američanům. Zároveň by se hodila menší únava největších hvězd Zvereva a Alcaraze. Pokud se tohle všechno sejde, mohou kluci reálně pomýšlet na nejvyšší cíl," přemítá bývalý 22. hráč pořadí ATP.
Mužstvo nehrajícího kapitána Tomáše Berdycha se v úterním čtvrtfinále střetne s Kanadou oslabenou o Denise Šapovalova, v případě postupu čeká lepší z dvojice Itálie – Jižní Korea. Domácí výběr triumfoval v posledních třech ročnících, loni to dokázal bez Jannika Sinnera, který kvůli zranění chybí i letos.
V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Proč mají letos Češi v Boloni lepší podmínky na přípravu než loni?
Co nehraje silně favorizovaným Čechům do karet proti Kanadě?
Jaké by byly české šance v případném semifinále s domácí Itálií?
Jak výjimečný by byl český triumf v BJK Cupu i Davis Cupu ve stejném roce?
Jakou symboliku v sobě nese Ulihrachův konec kariéry v Davis Cupu?
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