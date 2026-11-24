Alcaraz se i přes náročný program a nejistý zdravotní stav rozhodl dorazit do dějiště Davis Cupu v italské Boloni. Jeho příjezd byl pro španělskou výpravu důležitou zprávou. Vedení týmu v čele s kapitánem Davidem Ferrerem totiž od začátku počítá s tím, že bude muset pečlivě pracovat s jeho fyzickými silami, zejména kvůli problémům se zadním stehenním svalem.
Španělský kapitán už zároveň připravuje sestavu pro čtvrtfinálový souboj s Rakouskem. Podle informací novináře Ángela Garcíi z Itálie by Alcaraz neměl nastoupit do žádného singlového utkání. V případě potřeby by mohl zasáhnout pouze do rozhodující čtyřhry po boku Marcela Granollerse.
Španělé tak chtějí svou největší oporu pošetřit pro případné semifinále, ve kterém by je v sobotu čekalo Německo, nebo Velká Británie. V souboji s Rakouskem by měl roli týmové jedničky převzít další účastník Turnaje mistrů a člen TOP 10 Rafael Jódar, druhým singlistou má být Daniel Mérida. Tedy stejná dvojice, která reprezentovala Španělsko už v kvalifikačním utkání proti Chile.
Tomuto scénáři odpovídá také úterní tréninkový program. Španělští tenisté se na kurtech v areálu Bologna Fiere představí od 13:00. Nejprve by měli dvouhodinový blok absolvovat Granollers s Pedrem Martínezem, kteří tvoří předpokládanou deblovou dvojici. Od 15:00 je vystřídají Jódar s Méridou.
Alcaraz se do společného tréninku nezapojí. Místo toho se zaměří výhradně na regeneraci, péči o pravou nohu a odpočinek po náročném vystoupení v Turíně. Do přípravy na kurtu by se měl zapojit až ve středu, kdy ho čeká také setkání s novináři po boku zbytku španělského týmu.
Závěrečný turnaj Davis Cupu představuje pro Alcaraze důležitou výzvu. Pohár z týmové soutěže mu totiž stále chybí. V minulých sezonách ho při reprezentování Španělska provázela řada nepříjemností a komplikací. Nyní bude hlavní, aby mu zdraví dovolilo podat co nejlepší výkony. Španělé navíc touží dopřát kapitánovi Ferrerovi při jeho posledním turnaji v této funkci vysněnou rozlučku v podobě zisku salátové mísy.