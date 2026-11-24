Dohromady 15 českých titulů napříč Davis Cupem a Pohárem Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup). Pouze v roce 2012 se ale povedl double, kdy nejprestižnější týmovou soutěž v tenisovém světě ovládli ženy i muži.
Jako první se tehdy během pro český tenis historické sezony radovaly v pražské O2 areně české hráčky. Rozhodnuto bylo již po dvouhrách, ve kterých bodovaly jednou Petra Kvitová a dvakrát Lucie Šafářová. Druhá jmenovaná deklasovala ve čtvrtém zápase 6:1, 6:1 Jelenu Jankovičovou a vedení 3:1 nad Srbskem k triumfu stačilo.
O dva týdny později prožila O2 arena českou euforii znovu, když finále zvládli i čeští tenisté proti Španělsku. Tam to byl naopak boj do posledního momentu. Radek Štěpánek prohrál s Davidem Ferrerem a Tomáš Berdych přetlačil v pěti setech Nicoláse Almagra.
Sobotní čtyřhru vyhráli Berdych se Štěpánkem proti nebezpečné dvojici Marcel Granollers, Marc López. Ferrer pak ale přehrál bez ztráty setu i Berdycha a musel rozhodnout pátý duel. V něm Štěpánek skolil ve čtyřech setech Almagra a první triumf v Davis Cupu v samostatné historii České republiky byl na světě.
Letos by se mohla česká pohádka z roku 2012 opakovat. České tenistky totiž na konci září suverénně ovládly finálový turnaj BJK Cupu v čínském Shenzhenu.
Na řadě jsou tak muži, kteří budou v těchto dnech bojovat o salátovou mísu v italské Boloni. Dokonce už útok na prestižní trofej odstartovali dnes odpoledne čtvrtfinálovým duelem proti Kanadě.
Česko je druhou nejúspěšnější zemí v historii Poháru Billie Jean Kingové. Včetně období Československa slavilo celkem 12krát, přičemž letošní triumf byl prvním po osmi letech a s novou kapitánkou Barborou Strýcovou na lavičce.
První titul by si určitě přál i bývalý reprezentant a současný kapitán českého mužského týmu Berdych. Právě on se podílel na obou triumfech v letech 2012 a 2013. Česko včetně období Československa se radovalo v historii Davis Cupu už jen v roce 1980.
České tenisty však čeká hodně složitá cesta. Proti Kanadě sice nastoupí jako jasní favorité, nicméně v semifinále mohou narazit na vítěze posledních tří ročníků Italy, kteří jsou silní i bez zraněného Jannika Sinnera, a ve finále může čekat Španělsko s Carlosem Alcarazem či Německo s Alexanderem Zverevem.