Báez ovládl antuku v Kitzbühelu, ve finále sfoukl naděje domácího Thiema

Sebastián Báez (22) proměnil své páté finále a opět na antukovém podniku ATP 250 v třetí titul. V rakouském Kitzbühelu argentinský mladík přehrál v deštivém duelu 6:3, 6:1 domácího Dominica Thiema (29), jenž ve svém prvním finále od Turnaje mistrů 2020 doplatil na únavu z pátečního semifinálového maratonu a nedosáhl na první titul od triumfu na US Open 2020.

Sebastián Báez za poslední rok pouze dvakrát vyhrál víc jak dva zápasy sobě, ale pokaždé to nakonec dotáhl až k triumfu.

Tento týden v Kitzbühelu uspěl z pozice nenasazeného hráče. V pátečním semifinále udolal nejvýše nasazeného krajana Tomáse Martína Etcheverryho a v sobotním finále nedal šanci domácímu šampionovi z roku 2019 Dominicu Thiemovi, kterému došly síly po včerejším večerním semifinálovém maratonu.

Dvaadvacetiletý Argentinec v zápase hraném za neustálého mrholení od začátku dominoval. Brejkboly soupeři nabídl až ve druhé sadě za stavu 4:1, servis ale udržel a vzápětí duel uzavřel při podání Rakušana. Po 80 minutách zvítězil 6:3, 6:1 a vyhrál tak i druhé vzájemné střetnutí.

Sestřih zápasu Báez – Thiem Livesport

"Vím, že si tu lidé přáli, abych vyhrál Domi, protože je odtud, sorry," omlouval se Báez fanouškům. "Já teď nejsem šťastný jen za dnešek, ale za celý týden. Díky všem lidem jsem se tady cítil komfortně. Tohle počasí není ideální, ale místo je to úžasné a já si tu užíval každý den."

Bývalý nejlepší junior světa a finalista chlapeckého Roland Garros 2018 Báez hrál finále turnaje ATP popáté v kariéře a opět na antuce. Do sbírky přidal třetí trofej , když navázal na portugalský Estoril 2022 a domácí Córdobu 2023.

Statistiky utkání. Livesport

Devětadvacetiletý Thiem byl ve finále poprvé od Turnaje mistrů 2020 a následném vážném zranění pravého zápěstí, kvůli kterému devět měsíců nehrál. Na 18. titul, na který čeká od triumfu na US Open 2020, už ale nedosáhl.

Báez si před US Open zahraje turnaje ve Stanfordu a Winston-Salemu. Thiem by se měl představit až v New Yorku na posledním grandslamu sezony.