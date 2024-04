TOP 10 fotbalových komet sezony. Ze kterých hráčů rostou světové hvězdy?

Fotbalová sezona 2023/24 pozvolna spěje ke konci. Svůj um v ní kromě tradičních hvězd začaly naplno předvádět i ještě donedávna nepříliš okoukané tváře. Livesport Zprávy vybraly 10 hráčů, kteří v posledních měsících vyletěli jako komety a stávají se oporami největších týmů Evropy.

Viktor Gyökeres (25), Sporting

Švédského útočníka s maďarskými kořeny znal loni v létě málokdo, nyní na něj odborníci i fanoušci pějí ódy. V roce 2018 odešel z mateřského klubu Brommapojkarna do Brightonu, kde se však příliš neprosadil. Pomalejší start do dospělého fotbalu podtrhl v St. Pauli i ve Swansea, ale postupně si vydobyl místo v sestavě Coventry. V loňské sezoně Championship nastřílel 21 gólů a vysloužil si přestup do Sportingu Lisabon. Nyní má na kontě napříč soutěžemi 39 zápasů, ve kterých dal 36 gólů a přidal 12 asistencí. Není divu, že kolem něj krouží největší světové značky.

Lamine Yamal (16), Barcelona

V La Masii se zrodil obrovský talent, vždyť Yamal je nejmladším střelcem v historii La Ligy i španělské reprezentace, nebo třeba nejmladším hráčem, který kdy zasáhl do zápasu Ligy mistrů. Na začátku sezony oslavil teprve šestnáctiny, přesto je nyní stálicí v sestavě Barcelony. Ještě před 17. narozeninami skóroval ve španělské nejvyšší soutěži (zatím) čtyřikrát, což se nikomu před ním nepodařilo. K tomu přidal tři asistence, celkem v této sezoně zasáhl do 38 zápasů. Má všechny předpoklady stát se jedním z nejlepších hráčů světa.

Cole Palmer (21), Chelsea

Anglický mladík v posledních třech sezonách postupně dostával šance od Pepa Guardioly, ale v nabitém kádru Manchesteru City se neprosadil. Až v aktuální sezoně v Chelsea naplno ukazuje, kolik talentu v něm dřímá. Začal pravidelně hrát a čas na trávníku využívá naplno. V probíhajícím ročníku Premier League je nejlepším střelcem týmu (16 branek) a dominuje také ve statistice asistencí (devět). Ve všech soutěžích se za Chelsea trefil devatenáctkrát, navíc dvakrát skóroval na začátku sezony ještě v dresu Citizens. K tomu přidal 13 asistencí.

Artem Dovbyk (26), Girona

Ruku v ruce s výbornými výsledky Girony jde i forma ukrajinského útočníka. Po letním příchodu z Dnipra dostal nelehký úkol nahradit Tatyho Castellanose, který odešel do Lazia, ale odvádí skvělou práci. V La Lize skóroval již šestnáctkrát, což z něj dělá nejlepšího střelce soutěže. Lednovým hattrickem do sítě Sevilly již stihl vyrovnat bilanci Castellanose z předchozí sezony a rád by ji ještě vylepšil. Momentálně má napříč soutěžemi bilanci 16+7 ze 31 utkání, není proto divu, že kolem něj krouží několik klubů v čele s Chelsea.

Dovbykova bilance v aktuální sezoně. Livesport

Alejandro Grimaldo (28), Leverkusen

Španělský levý obránce se jako odchovanec Barcelony neprosadil do prvního týmu, a tak odešel na osm let do Benfiky. Už v portugalském týmu podával výborné výkony a dlouho byl spojován s přestupem do některého z velkoklubů. Přesto zůstal v Lisabonu, před začátkem sezony však přijal nabídku Leverkusenu. Lépe si vybrat snad vybrat nemohl, protože na kraji obrany září. Ve všech soutěžích nasázel ve 40 zápasech 11 branek a přidal 15 asistencí. Je jedním z klíčových hráčů Bayeru, který má na dosah historický titul.

Serhou Guirassy (28), Stuttgart

Guinejský útočník nastřílel v minulé sezoně za Stuttgart 12 bundesligových branek, což byl z pohledu produktivity jeho nejúspěšnější ročník kariéry. To však ještě netušil, co bude následovat. Guirassy sice kvůli zranění vynechal osm zápasů, přesto dokázal dát v nejvyšší německé soutěži 24 gólů a dvě přidal v domácím poháru. Od srpna zaznamenal čtyři dvougólová utkání a dvakrát dal hattrick. I díky němu chová VfB reálnou naději na postup do Ligy mistrů, neboť na třetím místě má již sedmibodový náskok před Lipskem.

Jeremie Frimpong (23), Leverkusen

Grimaldo na levé straně a Frimpong na pravé? Pro obránce soupeře noční můra. Není to tak dávno, co fotbalový svět obdivoval spolupráci křídelních hráčů Liverpoolu, nyní se pozornost soustředí na Leverkusen. Stále teprve třiadvacetiletý Nizozemec ukazuje, že Bayer je pro něj ideálním místem. Už v minulé sezoně si připsal devět branek a osm asistencí, nyní má na kontě 12 zásahů a 10 gólových přihrávek a dá se očekávat, že tato čísla ještě porostou. Produkt akademie Manchesteru City se zařadil mezi nejlepší hráče světa na svém postu.

Frimpongova bilance v aktuální sezoně. Livesport

Ollie Watkins (28), Aston Villa

Jméno anglického útočníka rezonuje už delší dobu, až současná sezona je pro něj ale tou životní. Do světa velkého fotbalu vstupoval pozvolna ze čtvrté nejvyšší soutěže, postupně se však vyšvihl mezi elitu. V probíhajícím ročníku Premier League nastřílel za Aston Villu 18 gólů, více jich má jen Erling Haaland, a přidal 10 asistencí, což je nejvíc v soutěži. Kromě toho se již šestkrát střelecky prosadil v Evropské konferenční lize, jeho celková bilance v aktuální sezoně napříč soutěžemi je tedy úctyhodných 24+10.

Sávio (20), Girona

Brazilský křídelník s velkým talentem přišel v roce 2022 do francouzského Troyes, který je součástí fotbalové skupiny City. Jeho působení tam nebylo ideální, víc se od něj čekalo i na hostování v PSV Eindhoven. Stále teprve devatenáctiletý fotbalista začal až v tomto ročníku na hostování v Gironě naplno ukazovat talent. Španělské štice sezony pomohl k historicky úspěšné sezoně (zatím) osmi ligovými góly a sedmi asistencemi, dvakrát skóroval v Copa del Rey. I proto jej neminula premiérová pozvánka do reprezentace, nedávno si zahrál závěrečnou čtvrthodinu na Old Trafford proti Anglii. Veřejným tajemstvím je, že se v létě stane hráčem Manchesteru City.

Yan Couto (21), Girona

Pravý obránce přestoupil v roce 2020 z Coritiby do Manchesteru City. Ten ho již potřetí poslal na hostování do Girony, přičemž současná sezona je jednoznačně jeho nejlepší. Neúnavně sprintuje po postranní čáře, k jednomu ligovému gólu přidal sedm asistencí. Ačkoli by ho Citizens rádi měli v týmu, budoucnost talentovaného hráče zůstává otevřená. Především proto, že by se v nabité konkurenci kádru úřadujícího anglického mistra nemusel dostávat pravidelně na hřiště. Po příští sezoně mu končí smlouva, ve hře je tedy i prodej. Zájem má údajně Real Madrid, který potřebuje omladit pozici, na níž působí Daniel Carvajal a Lucas Vazquez.